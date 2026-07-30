FGR obtiene condena de 15 años para Zhenli Ye Gon por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR destacó que con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la CDMX, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez ordenó la pena mencionada e impuso una multa de 140 mil 400 pesos.

También explicó que, le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.

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“El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli N o Zhenly N y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida”.

“La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión”, detalla la Fiscalía en el documento.

El sujeto sentenciado se encuentra actualmente interno en el CEFERESO Número 1 Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez del Estado de México.