INE aprueba el calendario para la renovación de la Cámara de Diputados.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, esto fue informado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien explicó que con este se establece de manera oficial la renovación de las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados.

Este acuerdo marca el inicio formal de las actividades de la organización electoral que de manera concurrente coincidirá con comicios locales en las 32 entidades del país para renovar más de 19 mil cargos, incluyendo 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

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El esquema aprobado contempla 505 actividades divididas en 153 procedimientos institucionales coordinados por 15 áreas del INE, este proceso garantiza certeza en cada una de las etapas del proceso que dará inicio durante el próximo 10 de septiembre de 2026; iniciando de manera formal las etapas preparatorias.

Tras esto, será hasta el domingo 6 de junio de 2027 que comenzará la jornada electoral con la votación en casillas para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y cargos locales.6

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