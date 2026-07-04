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Kim Antonelli saldrá primero en el GP de Gran Bretaña 2026 de la F1; el mexicano Sergio Pérez termina último en Inglaterra

Antonelli, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés.

Por Redacción Por Esto!

4 de jul de 2026

1 min

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El italiano de 19 años sorprende con su juventud a toda la experiencia de la F1.
El italiano de 19 años sorprende con su juventud a toda la experiencia de la F1. / Foto: EFE

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Antonelli, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas, 175 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que arrancará segundo.

Quien no tuvo una buena carrera fue el mexicano Sergio Pérez de Cadillac, pues desde la primera vuelta prácticamente quedó fuera tras un contacto con Fernando Alonso que dañó el alerón delantero de su auto, mismo que le costó una sanción de 10 segundos y el puesto 22 en la parrilla de salida para el GP.