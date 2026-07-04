CFE somete a consulta pública proyectos turbogás en Cancún y Cozumel

Ante la urgencia de atender la creciente demanda de energía eléctrica en Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) someter a consulta pública los proyectos para la instalación de unidades de generación tipo turbogás en Cancún y Cozumel.

A través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), la Semarnat puso ayer a consulta pública el expediente 23QR2026E0036, denominado “Fideicomiso Aeroderivadas, ubicadas en la Central Turbogás Cancún”, por lo que cualquier persona interesada podrá emitir opiniones desde ahora y hasta el 30 de julio.

En mayo pasado, y ante el incremento en el consumo eléctrico, la CFE ingresó para evaluación ambiental dos iniciativas destinadas a generar energía mediante diésel para abastecer a Cancún, la Riviera Maya y Cozumel, con una inversión de 381 millones de pesos.

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La propuesta para Cancún contempla la preparación del terreno, instalación, operación y mantenimiento de dos unidades móviles de generación que utilizarán diésel como combustible para producir 50 megawatts, con una duración total de 24 meses. La inversión prevista asciende a 254 millones de pesos.

En el caso de Cozumel, se presentó una MIA independiente que plantea la instalación temporal de una unidad generadora alimentada con diésel, con capacidad de 25 megawatts para abastecer a la isla durante 20 meses, con un monto de 127 millones de pesos.

La Dgira informó que el proceso de consulta pública fue autorizado el 16 de junio de 2026, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los expedientes quedaron registrados con las claves 23QR2026E0036 (Cancún) y 23QR2026E0034 (Cozumel).

Durante el periodo del 3 al 30 de julio de 2026, cualquier persona podrá revisar la información técnica y presentar propuestas de prevención y mitigación ambiental, además de formular observaciones sobre los posibles efectos del proyecto.

En la justificación de ambas iniciativas, la CFE reconoce que, después de la pandemia, la región Peninsular registra el mayor crecimiento en el consumo de energía eléctrica del país, con un aumento del 10.2% entre 2021 y 2023, seguido por Baja California Sur (9.9%).

De acuerdo con la información, el déficit energético en Quintana Roo y la Península de Yucatán supera en 14% la capacidad de generación disponible, y las proyecciones indican que este problema continuará en aumento.