Bélgica acusa a FIFA de rechazar su reclamo por el caso Folarin Balogun

La controversia por la participación de Folarin Balogun en el Mundial 2026 continúa escalando. La Real Federación Belga de Futbol (RBFA) informó que FIFA rechazó el recurso presentado para obtener explicaciones sobre la decisión que permitió al delantero de Estados Unidos disputar el partido de octavos de final.

A través de un comunicado, la RBFA señaló que inicialmente solicitó una copia de la resolución y una explicación del procedimiento utilizado para dejar sin efecto la suspensión automática del atacante estadounidense. Sin embargo, aseguró que FIFA interpretó esa petición como un recurso de apelación y la declaró inadmisible.

De acuerdo con la federación belga, el organismo rector del futbol mundial tampoco entregó la resolución que motivó la habilitación de Folarin Balogun. Además, sostuvo que el tiempo otorgado para formalizar la apelación fue insuficiente debido a la cercanía del encuentro entre Bélgica y Estados Unidos.

Otro de los puntos expuestos por la RBFA fue que, durante la reunión de coordinación previa al partido, FIFA omitió la sección referente a la suspensión automática por tarjetas rojas, un apartado que, según la federación, había estado presente en las reuniones correspondientes a los partidos anteriores del torneo. La delegación belga afirmó que solicitó una explicación tanto de forma verbal como por escrito, pero indicó que no recibió respuesta.

Ante esta situación, Bélgica reiteró que mantiene su postura de impugnar la elegibilidad de Folarin Balogun y manifestó su preocupación por el procedimiento seguido por FIFA, al considerar que puede afectar los principios de transparencia, competencia justa e igualdad deportiva.

La polémica aumentó después de que diversos reportes señalaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con Gianni Infantino, presidente de FIFA, para revisar el caso de Balogun. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por el organismo rector del futbol.