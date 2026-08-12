Leagues Cup 2026: equipos clasificados, Cuartos de Final y cruces de Liga MX vs. MLS

La primera fase de la Leagues Cup 2026 llegó a su recta final y ya quedaron establecidos los ocho clubes que continuarán en la pelea por el campeonato. La siguiente ronda tendrá una representación equilibrada, con cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS.

La última jornada dejó resultados que modificaron las posiciones y terminaron de definir los enfrentamientos. En esta edición, los partidos mantienen el formato de cruces entre clubes mexicanos y estadounidenses, por lo que cada serie representará un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambas ligas.

Así quedaron los Cuartos de Final

El cuadro quedó encabezado por América, que terminó como el mejor representante de la Liga MX, mientras que Columbus Crew ocupó el primer lugar entre los equipos de la MLS. Los cruces quedaron definidos de acuerdo con las posiciones obtenidas durante la primera ronda.

América vs. Charlotte FC

Cruz Azul vs. Austin FC

Real Salt Lake vs. León

Columbus Crew vs. FC Juárez

De esta manera, los cuatro representantes de la Liga MX que siguen con vida son América, Cruz Azul, León y FC Juárez. Por parte de la MLS avanzaron Columbus Crew, Real Salt Lake, Austin FC y Charlotte FC.

América terminó como líder de la Liga MX

El conjunto azulcrema cerró la primera fase con 6 puntos y una diferencia de goles de +4, registro que le permitió colocarse en la primera posición entre los clubes mexicanos. Su recompensa será enfrentar a Charlotte FC, cuarto clasificado de la MLS.

Cruz Azul también alcanzó seis unidades y terminó segundo gracias a una diferencia de +2. El equipo cementero tendrá como rival a Austin FC, que sumó seis puntos y terminó tercero entre los representantes de Estados Unidos y Canadá.

León y FC Juárez completan a los mexicanos

León consiguió su boleto con seis puntos y una diferencia de goles de +2, suficiente para finalizar tercero entre los clubes de la Liga MX. En la siguiente ronda enfrentará a Real Salt Lake, segundo clasificado de la MLS.

El cuarto representante mexicano será FC Juárez, que avanzó con seis unidades y diferencia de goles de cero. Su próximo adversario será Columbus Crew, líder de la clasificación de la MLS con ocho puntos y diferencia de +3.

¿Quiénes quedaron eliminados?

La conclusión de la primera ronda también significó el adiós de varios equipos. En el grupo de la Liga MX, quedaron fuera Tigres, Toluca, Pachuca, Atlas, Atlante, Guadalajara, Pumas, Tijuana, Santos, Necaxa, San Luis, Querétaro y Puebla, de acuerdo con los resultados y posiciones reportados.

Por la MLS, algunos de los equipos que no continuaron fueron Vancouver Whitecaps y otros clubes que no consiguieron ubicarse entre los cuatro mejores de su liga al término de la fase inicial.

Resultados más recientes de la Leagues Cup

Entre los partidos disputados el martes 11 de agosto destacaron el triunfo de Pachuca sobre Charlotte FC por 1-0, la victoria de Atlas ante FC Cincinnati por 2-1 y el empate entre Columbus Crew y Pumas, que terminó 3-2 en penales para el conjunto estadounidense.

También Real Salt Lake derrotó 3-0 a FC Juárez, mientras que Tigres superó a Vancouver Whitecaps en una tanda de penales que terminó 5-4 después del empate 1-1 en el tiempo regular.

Partidos pendientes de la primera fase

Todavía quedaban encuentros programados para el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, entre ellos Inter Miami vs. León, Monterrey vs. Nashville, Toluca vs. FC Dallas, LAFC vs. Querétaro y Seattle Sounders vs. Guadalajara.

Para el jueves estaban contemplados duelos como América vs. Austin FC, Cruz Azul vs. Chicago Fire, Philadelphia Union vs. Santos Laguna y New York City FC vs. Necaxa. Estos resultados podían modificar las posiciones antes de la conformación definitiva del cuadro.

Los ocho equipos que buscan el campeonato

Con los cruces definidos, América, Cruz Azul, León y FC Juárez representan a la Liga MX, mientras que Columbus Crew, Real Salt Lake, Austin FC y Charlotte FC defienden a la MLS.

El objetivo para todos será avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup 2026 y acercarse al título que actualmente pertenece a Seattle Sounders, vigente campeón del torneo.