Rodrigo Pacheco, wild card confirmado en el Cancún Country Open ATP con el número uno de México como gran atractivo

Danny Langre, ex tenista mexicano y organizador de la segunda edición del Cancún Country Open ATP, torneo de categoría Challenger 125 que se realizará del 17 al 23 de agosto, reconoció que el objetivo es consolidar el torneo y convertirlo en un Challenger 175.

"Como objetivo a mediano o corto plazo, lo que se quiere es consolidar este Challenger 125 y convertirlo a un 175", expresó el ex raquetista, alumno del también mexicano Leonardo Lavalle.

Langre destacó el alto nivel que tiene la competencia. "Tenemos un nivel increíble que corresponde a un Challenger 125; por lo general tienen un cierre por el número 350 del mundo y aquí tenemos nuestro cierre en el número 118, pero parece un cierre de un torneo 250", explicó.

La clave, señaló, está en la fecha estratégica: "Esto es justo antes del Abierto de los Estados Unidos y el Country Club tiene este lujo que a los jugadores les gusta", comentó.

Respecto a la participación de raquetistas mexicanos, adelantó que el alto nivel limita las opciones nacionales: "Solo nuestro número uno Rodrigo Pacheco ya está confirmado", indicó.

Para los aficionados locales, el organizador invitó a aprovechar las promociones: boleto móvil con dos por uno de lunes a jueves y niños gratis en esos mismos días.

Rodrigo Pacheco, wild card y figura del torneo

El número uno del tenis mexicano, Rodrigo Pacheco, recibió una invitación (wild card) para participar en el torneo. El yucateco, quien fue número uno mundial juvenil en 2023, disputó recientemente el ATP 250 de Los Cabos, donde venció al japonés Sho Shimabukuro (94 del mundo) antes de caer ante el campeón defensor Denis Shapovalov. También formó dupla en dobles con el experimentado Santiago González.

Con esa actuación, Pacheco Méndez recuperó 27 lugares para ubicarse esta semana en el puesto 293 del ranking ATP. Esta será su segunda aparición en el torneo quintanarroense; en la primera edición llegó a la segunda ronda, donde fue eliminado por el neerlandés Jesper De Jong, tercer preclasificado.

Este año, tras una gira exitosa por torneos Challenger en México como Metepec, Cuernavaca, Morelia, San Luis Potosí, Ciudad de México y Xalapa, donde incluso disputó la final, Rodrigo estuvo alejado de las canchas por problemas físicos y regresó a la actividad a finales de junio con participaciones en Quito y Bogotá.