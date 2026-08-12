Megacorte de agua para el 13 y 14 de agosto: ¿Qué colonias se quedan sin servicio? Lista completa

Los habitantes de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, sufrirán las consecuencias de un megacorte de agua que se realizará por trabajos de mantenimiento en la "Bella Airosa".

Fue a través de un comunicado que, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) de la entidad hidalguense la que dio a conocer que se realizarían labores de mantenimiento en la red hidráulica, por esta razón se suspendería el servicio en diferentes colonias de la capital.

"La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) programó trabajos de mantenimiento en el múltiple de salida de la línea que conduce del rebombeo La Paz 1 al tanque Cubitos 2, los cuales se llevarán a cabo el próximo martes 11 de agosto del presente año".

"Se estima que, una vez concluidas las maniobras, a partir de las 18:00 horas del miércoles 12 de agosto, inicie la recuperación del servicio de manera paulatina, conforme a programa de distribución por colonia, en un lapso de hasta 72 horas, considerando las zonas más alejadas", especificó la Comisión en el documento.

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La Caasim destacó que implementaría un operativo de apoyo ante esta situación, a través de pipas de agua para atender a los habitantes de las colonias con mayores afectaciones.

Lista de colonias que sufrirán del megacorte de agua

-Periodistas

-Maestranza

-Constitución

-Rojo Gómez (parte baja)

-Morelos

-Aquiles Serdán

-Santa Julia

-Cuesco

-Hilaturas de Pachuca

-Real de Pachuca

-San Marino

-Palmitas

-Lomas Residencial Pachuca (parte baja)