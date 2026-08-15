Ferran Torres llega al PSG: cuánto pagó el club por el campeón mundial

El PSG sumó a una de las figuras que recientemente llevaron a España a la gloria mundial. Ferran Torres dejó al Barcelona para convertirse en nuevo futbolista del conjunto parisino, con el que firmó un contrato por cinco temporadas y utilizará el número 9.

La operación fue anunciada oficialmente este sábado por ambos clubes. El atacante valenciano, de 26 años, se incorpora al equipo dirigido por Luis Enrique, quien ya conocía al delantero desde su etapa como entrenador de la Selección Española.

Ferran Torres llega al PSG después de conquistar el Mundial

El nuevo delantero del París Saint-Germain llega a Francia después de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. Torres marcó el gol con el que España derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El título mundial convirtió al atacante en una de las figuras de la selección española y elevó todavía más el interés de otros clubes por hacerse con sus servicios.

Su vínculo con Luis Enrique también fue determinante. El técnico español fue quien le dio su primera oportunidad con la selección absoluta en 2020, durante un partido de la Liga de Naciones contra Alemania.

¿Cuánto pagó el PSG por Ferran Torres?

Aunque el PSG y Barcelona no revelaron oficialmente las cifras de la transferencia, la operación rondaría los 50 millones de euros para el conjunto catalán.

La salida también representaba una oportunidad para el Barça debido a la situación contractual del atacante. A Torres solamente le restaba un año de vínculo con el club y, en caso de renovar, Barcelona debía pagar alrededor de ocho millones de euros al Manchester City, equipo en el que militó antes de llegar al futbol español.

Con este escenario, la propuesta del conjunto parisino terminó por abrir la puerta para que el delantero emprendiera una nueva etapa en la Ligue 1.

Ferran Torres se despide del Barcelona

El Barcelona agradeció públicamente al futbolista por su compromiso durante las temporadas que defendió la camiseta azulgrana y le deseó éxito en su nuevo desafío profesional.

Torres llegó al conjunto catalán procedente del Manchester City y durante su paso por el club disputó 207 encuentros, en los que consiguió marcar 65 goles.

Aunque tuvo que competir frecuentemente por un lugar en el centro del ataque con Robert Lewandowski, logró convertirse en una alternativa importante para el equipo y formó parte de varias conquistas.

Los títulos que deja Ferran Torres en Barcelona

Durante su etapa con el Barcelona, el delantero consiguió tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

A esos trofeos se suman los dos grandes campeonatos obtenidos con la Selección Española: la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, este último con un papel protagonista al marcar el tanto decisivo en la final.

Ahora, Ferran Torres comenzará una nueva aventura con el PSG, donde buscará mantener su protagonismo y convertirse en una pieza importante del proyecto de Luis Enrique.