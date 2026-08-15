Claudia Sheinbaum se reúne con “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Ciudad Victoria durante gira por Tamaulipas: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará este sábado 15 de agosto de 2026 su gira de trabajo por Tamaulipas con un evento del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Ciudad Victoria.

La actividad forma parte de la agenda que la mandataria desarrolla en la entidad desde el viernes 14 de agosto, cuando arribó a territorio tamaulipeco para encabezar distintos actos públicos y dar seguimiento a programas y proyectos impulsados por el Gobierno federal.

En esta ocasión, la atención estará centrada en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, uno de los programas sociales dirigidos a la población joven del país y que busca vincular a sus beneficiarios con centros de trabajo para recibir capacitación y adquirir experiencia.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum este sábado en Ciudad Victoria?

De acuerdo con la agenda prevista, Sheinbaum encabezará el evento de “Jóvenes Construyendo el Futuro” en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, como parte del segundo día de actividades de su visita al estado.

La presencia de la presidenta da continuidad a la gira que comenzó un día antes y que contempla encuentros relacionados con programas sociales y acciones del Gobierno federal en diferentes puntos de la entidad.

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El evento permitirá colocar nuevamente en la agenda el acceso de los jóvenes a oportunidades de capacitación laboral y su incorporación a espacios productivos.

¿Qué es el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”?

“Jóvenes Construyendo el Futuro” está enfocado en personas jóvenes que buscan adquirir experiencia mediante su incorporación temporal a centros de trabajo, donde reciben capacitación para desarrollar habilidades que puedan facilitar posteriormente su ingreso al mercado laboral.

El programa forma parte de la política social del Gobierno de México y mantiene presencia en diferentes entidades del país.

La actividad de este sábado en Ciudad Victoria se realizará en el contexto de la gira presidencial por Tamaulipas, a donde Claudia Sheinbaum llegó desde el viernes 14 de agosto para mantener una agenda de trabajo en la entidad.

Sheinbaum continúa gira de trabajo por Tamaulipas

La visita de la presidenta a Ciudad Victoria forma parte de una agenda de varios días en Tamaulipas.

Sheinbaum inició sus actividades en el estado desde el viernes y este sábado continuará con encuentros públicos, entre ellos el dedicado a “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La gira mantiene el foco en programas federales y en la coordinación con las autoridades estatales, mientras la presidenta continúa su recorrido por distintos puntos de Tamaulipas.

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