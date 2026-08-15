Flag Football: México femenil y varonil avanzan y están a un triunfo de Los Ángeles 2028

México está a un triunfo de hacer historia en el Flag Football. Las selecciones nacionales femenil y varonil avanzaron a las semifinales del Mundial IFAF 2026 en Düsseldorf, Alemania, y ahora disputarán partidos que pueden definir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ambos representativos llegaron a la fase eliminatoria con paso perfecto y lograron superar los Cuartos de Final, por lo que se mantienen en la pelea por conquistar el campeonato mundial y asegurar una plaza para la próxima justa olímpica.

México femenil supera un dramático partido ante España

La selección femenil de México, número uno del ranking mundial, tuvo que remontar en un encuentro de alta tensión frente a España. El equipo mexicano llegó a tener una ventaja de 20-6, pero la reacción de las españolas cambió por completo el panorama.

España llegó a colocarse 26-20 arriba y puso contra las cuerdas al conjunto tricolor. Sin embargo, México respondió en los últimos minutos con un touchdown de Andy Martínez y una conversión determinante de Silvia Contreras para concretar la remontada y ganar 27-26.

El triunfo colocó a las mexicanas en las semifinales del Mundial, donde se medirán con Canadá este sábado 15 de agosto a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

La ganadora de este enfrentamiento avanzará a la final y se medirá con el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

El equipo varonil también sigue con vida

La selección varonil mexicana tuvo un recorrido sólido desde la fase de grupos. El combinado nacional derrotó a Alemania, Brasil y Suiza, resultados que le permitieron terminar en la primera posición del Grupo C.

En los Cuartos de Final, México se enfrentó con Panamá y consiguió una victoria de 33-19 que le abrió las puertas de las semifinales.

Ahora, el conjunto mexicano tendrá una prueba todavía más exigente ante Estados Unidos, selección que consiguió su pase después de remontar frente a Japón. El partido está programado para este sábado 15 de agosto a las 12:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo puede México conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos?

El Mundial de Flag Football 2026 tiene una importancia especial porque esta disciplina hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El torneo que se disputa en Alemania repartirá plazas olímpicas y México tiene la posibilidad de conseguirlas tanto en la rama femenil como en la varonil.

En principio, los equipos que lleguen a las finales de cada categoría obtendrán el boleto olímpico. Sin embargo, existe un escenario particular: si Estados Unidos alcanza la final, su condición de país anfitrión de Los Ángeles 2028 modifica el reparto de las plazas y permite que el tercer lugar pueda obtener la clasificación.

Por ello, tanto México femenil como México varonil están a un paso de conseguir un lugar histórico en los Juegos Olímpicos de 2028. Una victoria en semifinales no solo los colocaría en la pelea por el título mundial, sino que también podría significar el ansiado boleto olímpico.