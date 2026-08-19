Jamal Musiala rompe el silencio tras sus desmayos y revela qué le ocurre

La preocupación en torno a Jamal Musiala aumentó después de que el futbolista alemán volviera a desplomarse durante un partido de pretemporada. Horas después, el jugador explicó que los episodios están relacionados con una disfunción neurológica que ya fue diagnosticada por especialistas.

El mediocampista del Bayern Múnich cayó al césped sin recibir contacto de otro jugador durante el amistoso ante Heidenheim. Musiala parecía desorientado mientras recibía atención médica y posteriormente tuvo que abandonar el terreno de juego acompañado por integrantes del cuerpo médico.

¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Jamal Musiala?

De acuerdo con la explicación del propio futbolista, los médicos identificaron episodios breves y temporales de ausencia, provocados por una disfunción neurológica. Musiala señaló que se trata de un problema que puede ser tratado y que, según la valoración de sus especialistas, no representa riesgos adicionales para su salud.

El jugador de 23 años reconoció que las imágenes de sus recientes desvanecimientos pueden resultar preocupantes para los aficionados, pero aseguró que actualmente recibe atención médica y se mostró optimista respecto a su evolución.

MUSIALA, OTRA VEZ…



Dos episodios en cuatro días.

No puede ser normal que Musiala vuelva a desplomarse en pleno partido.

Jamal revela una disfunción neurológica tratable. El Bayern debe tomárselo con absoluta seriedad. pic.twitter.com/kV3jhZBUeY — José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 18, 2026

Musiala sufrió dos episodios en pocos días

El futbolista alemán ya había experimentado un episodio similar durante otro encuentro de preparación frente al RB Leipzig. Apenas unos días después, volvió a desplomarse durante el duelo ante Heidenheim.

En ambos casos, los incidentes ocurrieron sin un choque o contacto físico que explicara directamente lo sucedido. Estos episodios fueron los que llevaron a Musiala a explicar públicamente el diagnóstico y las condiciones bajo las cuales continuará con su actividad deportiva.

¿Jamal Musiala seguirá jugando con el Bayern Múnich?

Pese a la situación, Jamal Musiala continuará jugando al futbol. El jugador explicó que tomó la decisión de seguir con su carrera después de consultar con especialistas en neurología y contar con su aprobación.

El futbolista aseguró que permanecer activo y continuar con su rutina forma parte de lo que considera favorable para su recuperación. Además, destacó que cuenta con el respaldo del Bayern Múnich y de las personas más cercanas a él.

Musiala también pidió comprensión para mantener los detalles de su situación médica dentro de un círculo reducido, integrado por sus familiares y personas de confianza, el club y los especialistas que llevan su tratamiento.

¿Qué tiene Jamal Musiala?

El diagnóstico informado por el propio jugador corresponde a una disfunción neurológica que provoca episodios breves y temporales de ausencia. Musiala afirmó que son tratables y que, de acuerdo con los especialistas que lo atienden, no existen riesgos adicionales para su salud.

¿Podrá seguir jugando futbol?

Sí. Musiala recibió autorización de especialistas neurológicos para continuar con su actividad profesional. El futbolista manifestó que desea seguir compitiendo con el Bayern Múnich y buscar nuevos títulos junto con el equipo.

¿Cuándo sufrió los desmayos?

Los dos episodios recientes ocurrieron en partidos de pretemporada ante RB Leipzig y Heidenheim. En el segundo encuentro, disputado el 18 de agosto, el alemán cayó al terreno de juego pocos minutos después de ingresar.