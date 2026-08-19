¡Vuelve a moverse la Cruz Azul! Así será la millonaria reactivación en Hidalgo

La Cooperativa Cruz Azul prepara una nueva etapa para su planta cementera de Tula de Allende, Hidalgo, con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos que contempla proyectos industriales, sociales y deportivos.

El anuncio fue realizado este miércoles 19 de agosto por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que también acudió el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Cruz Azul producirá tres millones de toneladas de cemento al año

Uno de los principales objetivos de la inversión es recuperar la capacidad productiva de la planta mediante la operación del horno 10, con una meta de tres millones de toneladas de cemento anuales.

De acuerdo con Velázquez Rangel, el proceso de recuperación ya comenzó. La cooperativa ha destinado más de mil 800 millones de pesos al reacondicionamiento de las instalaciones, trabajos que permitieron generar alrededor de mil empleos adicionales.

A este proyecto se suma la construcción de una nueva línea de cemento, que representa una inversión cercana a 3 mil 700 millones de pesos y actualmente registra un 85 por ciento de avance.

La obra ha generado 200 empleos directos y aproximadamente 3 mil indirectos, mientras que el proyecto integral contempla la generación de más de 14 mil empleos directos e indirectos.

Hospital de Cruz Azul será rehabilitado

La inversión también contempla un proyecto social para modernizar el hospital de la Cooperativa Cruz Azul, con recursos superiores a mil millones de pesos.

La rehabilitación incluirá quirófanos inteligentes, una torre de consultorios de especialidades, salas de terapia intensiva y bancos de sangre.

La intención, explicó Velázquez Rangel, es que la infraestructura médica pueda brindar atención no solamente a integrantes de la cooperativa, sino a la sociedad en general.

El Estadio Refundación recibirá partidos de la Liga de Expansión

La reactivación de Cruz Azul también alcanzará al ámbito deportivo. El Estadio Refundación, ubicado en Ciudad Cooperativa Hidalgo, será sede de partidos de la Liga de Expansión MX.

La llegada de encuentros profesionales al inmueble forma parte de una estrategia para impulsar la actividad económica de la región y promover el deporte entre los jóvenes.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca destacó la relevancia de recuperar la actividad de la cementera y señaló que Cruz Azul es una empresa 100 por ciento hidalguense, aunque cuenta con presencia en diferentes entidades del país.

Con esta inversión, la Cooperativa Cruz Azul busca recuperar la actividad de su planta en Hidalgo y fortalecer el empleo, la producción industrial, los servicios de salud y la actividad deportiva en Ciudad Cooperativa.