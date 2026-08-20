Rolly Romero vs. Teófimo López: hora, fecha y dónde ver la pelea en México

El mundo del boxeo vivirá una noche de alto impacto este sábado 22 de agosto de 2026, cuando Rolando “Rolly” Romero ponga en juego su campeonato mundial de peso welter de la AMB ante Teófimo López en Las Vegas.
El combate reunirá a dos peleadores con estilos explosivos y una historia particular, ya que fuera del ring mantienen una relación de amistad, pero arriba del cuadrilátero buscarán quedarse con una victoria clave para sus carreras.
¿Cuándo y dónde es Rolly Romero vs. Teófimo López?
La pelea se realizará:
Fecha: sábado 22 de agosto de 2026
Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
Evento principal: Rolando “Rolly” Romero vs. Teófimo López
La cartelera comenzará a las:
- 18:00 horas — Ciudad de México
- 18:00 horas — Campeche
- 18:00 horas — Mérida, Yucatán
- 18:00 horas — Quintana Roo
- 19:00 horas — Colombia, Perú y Ecuador
- 20:00 horas — Estados Unidos (ET)
- 21:00 horas — Argentina, Chile y Uruguay
¿A qué hora será la pelea principal?
Las caminatas al ring de Rolly Romero y Teófimo López están programadas aproximadamente para:
- 21:00 horas — Ciudad de México
- 21:00 horas — Campeche
- 21:00 horas — Mérida, Yucatán
- 21:00 horas — Quintana Roo
- 23:00 horas — Este de Estados Unidos
¿Dónde ver Rolly Romero vs. Teófimo López en México?
La pelea podrá seguirse en vivo mediante:
- Disney+ en México y Latinoamérica.
- Prime Video PPV.
- DAZN Pay-Per-View.
Romero defenderá por primera vez su campeonato mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
El estadounidense llegó al título después de derrotar a Ryan García en mayo de 2025 y posteriormente convertirse en campeón absoluto tras la salida de Jaron “Boots” Ennis de la división.
Por su parte, Teófimo López buscará conquistar un campeonato mundial en una tercera categoría de peso después de haber sido campeón en:
- Peso ligero.
- Peso superligero.
Además, será su primera pelea en la división welter.
Rolando “Rolly” Romero
- Récord: 17 victorias, 2 derrotas
- Victorias por nocaut: 13
- Campeón welter AMB
Teófimo López
- Récord: 22 victorias, 2 derrotas
- Victorias por nocaut: 13
- Ex campeón mundial en dos divisiones
Cartelera completa Romero vs. López
Campeonato mundial welter AMB
Rolando “Rolly” Romero vs. Teófimo López Jr. 12 rounds
Peso mediano
Yoenli Hernández vs. Francisco Daniel Verón 10 rounds
Peso supergallo
Víctor Santillán vs. Gary Antonio Russell 12 rounds
Peso superligero
Carlos Utria vs. Israel Mercado 10 rounds