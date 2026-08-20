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Rolly Romero vs. Teófimo López: hora, fecha y dónde ver la pelea en México

El campeón welter AMB Rolly Romero enfrentará a Teófimo López en una esperada pelea este sábado 22 de agosto en Las Vegas.

Ana García

Por Ana García

20 de ago de 2026

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Este fin de semana habrá función desde Las Vegas
Este fin de semana habrá función desde Las Vegas

El mundo del boxeo vivirá una noche de alto impacto este sábado 22 de agosto de 2026, cuando Rolando “Rolly” Romero ponga en juego su campeonato mundial de peso welter de la AMB ante Teófimo López en Las Vegas.

El combate reunirá a dos peleadores con estilos explosivos y una historia particular, ya que fuera del ring mantienen una relación de amistad, pero arriba del cuadrilátero buscarán quedarse con una victoria clave para sus carreras.

¿Cuándo y dónde es Rolly Romero vs. Teófimo López?

La pelea se realizará:

Fecha: sábado 22 de agosto de 2026

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

Evento principal: Rolando “Rolly” Romero vs. Teófimo López

La cartelera comenzará a las:

  • 18:00 horas — Ciudad de México
  • 18:00 horas — Campeche
  • 18:00 horas — Mérida, Yucatán
  • 18:00 horas — Quintana Roo
  • 19:00 horas — Colombia, Perú y Ecuador
  • 20:00 horas — Estados Unidos (ET)
  • 21:00 horas — Argentina, Chile y Uruguay

¿A qué hora será la pelea principal?

Las caminatas al ring de Rolly Romero y Teófimo López están programadas aproximadamente para:

  • 21:00 horas — Ciudad de México
  • 21:00 horas — Campeche
  • 21:00 horas — Mérida, Yucatán
  • 21:00 horas — Quintana Roo
  • 23:00 horas — Este de Estados Unidos

¿Dónde ver Rolly Romero vs. Teófimo López en México?

La pelea podrá seguirse en vivo mediante:

  • Disney+ en México y Latinoamérica.
  • Prime Video PPV.
  • DAZN Pay-Per-View.

Romero defenderá por primera vez su campeonato mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El estadounidense llegó al título después de derrotar a Ryan García en mayo de 2025 y posteriormente convertirse en campeón absoluto tras la salida de Jaron “Boots” Ennis de la división.

Por su parte, Teófimo López buscará conquistar un campeonato mundial en una tercera categoría de peso después de haber sido campeón en:

  • Peso ligero.
  • Peso superligero.

Además, será su primera pelea en la división welter.

Rolando “Rolly” Romero

  • Récord: 17 victorias, 2 derrotas
  • Victorias por nocaut: 13
  • Campeón welter AMB

Teófimo López

  • Récord: 22 victorias, 2 derrotas
  • Victorias por nocaut: 13
  • Ex campeón mundial en dos divisiones

Cartelera completa Romero vs. López

Campeonato mundial welter AMB

Rolando “Rolly” Romero vs. Teófimo López Jr. 12 rounds

Peso mediano

Yoenli Hernández vs. Francisco Daniel Verón 10 rounds

Peso supergallo

Víctor Santillán vs. Gary Antonio Russell 12 rounds

Peso superligero

Carlos Utria vs. Israel Mercado 10 rounds

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