Vanessa Huppenkothen vive momentos de terror en CDMX tras presunta persecución vehicular

La conductora deportiva Vanessa Huppenkothen generó preocupación entre sus seguidores luego de realizar una transmisión en vivo desde su automóvil, donde mostró un momento de angustia al ser aparentemente seguida por una camioneta durante la noche en calles de la Ciudad de México.

El video, que posteriormente dejó de aparecer en sus cuentas oficiales pero fue compartido por usuarios de redes sociales, muestra una camioneta SUV roja circulando por una avenida mojada mientras la presentadora intenta continuar su camino ante una situación que consideró peligrosa.

Durante la transmisión, Huppenkothen expresó temor al notar que otro vehículo parecía impedirle avanzar. La comunicadora pidió ayuda mientras buscaba una manera de ponerse a salvo y alertó a quienes seguían el en vivo sobre lo que estaba ocurriendo.

Vanessa Huppenkothen pidió apoyo durante el momento de tensión

En las imágenes difundidas se observa cómo una camioneta Toyota de color rojo reduce su velocidad y aparentemente intenta bloquear el paso de la conductora, situación que provocó una reacción inmediata de preocupación por parte de la presentadora.

Ante el escenario, la periodista deportiva pidió auxilio y mencionó que se encontraba sola. Poco después, la presencia de elementos militares que circulaban por la zona representó una oportunidad para solicitar apoyo y continuar su trayecto.

El material provocó una rápida reacción en redes sociales, donde seguidores comenzaron a compartir la grabación para intentar localizarla y conocer su estado.

La conductora confirmó que se encuentra bien

Horas después del incidente, Vanessa Huppenkothen publicó un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmó que el episodio no pasó a mayores.

La presentadora agradeció las muestras de apoyo y aseguró que estaba en su casa, tranquila y fuera de peligro.

Hasta el momento, Huppenkothen no informó si presentó una denuncia ante las autoridades capitalinas ni proporcionó mayores detalles sobre la identidad de la persona que conducía la camioneta involucrada.

“Si me matan ya sabemos que fue este cabrón…”



La conductora deportiva #VanessaHuppenkothen alertó mediante instagram que sujetos a bordo de una camioneta roja la perseguían por calles la CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/DHiHwZjr2k — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 20, 2026

El caso recuerda a los llamados montachoques en CDMX

El episodio generó comentarios debido a que algunos usuarios relacionaron la situación con el modus operandi conocido como montachoques, una práctica en la que presuntamente algunos conductores provocan incidentes viales o generan intimidación para extorsionar a otras personas.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que el hecho esté relacionado con este delito, autoridades no han emitido información sobre una investigación o denuncia relacionada con el caso.

En años recientes, distintos conductores han reportado situaciones similares en vialidades de la capital mexicana, donde vehículos bloquean el paso o generan conflictos tras supuestos accidentes.

Vanessa Huppenkothen había enfrentado una crisis de salud semanas antes

Este nuevo episodio ocurre poco tiempo después de que la conductora atravesara un complicado momento de salud, cuando fue hospitalizada por una infección que afectó sus riñones.

La comunicadora explicó anteriormente que presentó fuertes dolores en la espalda baja y escalofríos mientras realizaba actividades profesionales relacionadas con la cobertura deportiva, síntomas que inicialmente pensó que podían ser musculares.

Posteriormente fue atendida de emergencia y reveló que los médicos detectaron una bacteria que pudo haber provocado una complicación mayor. Tras recibir tratamiento, logró recuperarse y continuar con sus actividades.

La presentadora continúa con sus actividades profesionales

A pesar del reciente incidente y de la preocupación generada entre sus seguidores, Vanessa Huppenkothen confirmó que se encuentra estable y agradeció el respaldo recibido.

La conductora continúa vinculada a sus proyectos deportivos y a sus participaciones en televisión, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre el caso ocurrido en la Ciudad de México.