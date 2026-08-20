ONEFA 2026 está por arrancar: fechas, partidos y todo lo que debes saber del futbol americano colegial mexicano

La espera está por terminar para los aficionados del futbol americano en México. La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) prepara el inicio de su temporada 2026 de Liga Mayor, una campaña que promete grandes enfrentamientos y cambios importantes en su formato competitivo.

Después de una temporada 2025 que terminó con los Auténticos Tigres conquistando el campeonato ante los Borregos Monterrey, la máxima categoría del fútbol americano colegial mexicano volverá a los emparrillados en septiembre.

¿Cuándo inicia la temporada ONEFA 2026?

El arranque oficial de la Liga Mayor ONEFA 2026 será durante el primer fin de semana de septiembre.

La Semana 1 se disputará del jueves 3 al sábado 5 de septiembre de 2026, con siete partidos programados para abrir la temporada.

Uno de los principales atractivos será la incorporación de los Leones de la Anáhuac Cancún, equipo que llega a la máxima categoría después del movimiento que envió a Pumas Acatlán a la Conferencia Nacional.

Primer partido de la ONEFA 2026

El duelo que inaugurará la temporada será:

Jueves 3 de septiembre

Borregos Monterrey vs Borregos CCM Hora: 18:00 horas Sede: Estadio Borregos, Ciudad de México

El encuentro marcará el inicio de una nueva campaña donde los equipos buscarán posicionarse desde las primeras semanas rumbo a los playoffs.

Calendario de la Semana 1 ONEFA 2026

Jueves 3 de septiembre

Borregos Monterrey en Borregos CCM | 18:00 horas

Viernes 4 de septiembre

Borregos Puebla en Borregos Guadalajara | 16:00 horas

Pumas CU en Leones Anáhuac Norte | 18:00 horas

Aztecas UDLAP en Zorros CETYS | 18:00 horas

Águilas Blancas IPN en Auténticos Tigres | 19:00 horas

Sábado 5 de septiembre

Burros Blancos IPN en Linces UVM | 12:00 horas

Borregos CEM en Leones Anáhuac Cancún | 19:00 horas

Nuevo formato de competencia ONEFA 2026

Para esta temporada, la Liga Mayor contará nuevamente con grupos de competencia. Los 14 equipos fueron divididos en dos sectores:

Grupo de equipos nones

Auténticos Tigres

Borregos CCM

Borregos Guadalajara

Linces UVM

Borregos CEM

Leones Anáhuac México Norte

Zorros CETYS

Grupo de equipos pares

Borregos Monterrey

Borregos Puebla

Aztecas UDLAP

Águilas Blancas IPN

Borregos CEM

Burros Blancos IPN

Leones Anáhuac Cancún

Los grupos servirán principalmente para definir el calendario, pero la clasificación a playoffs dependerá de los mejores récords generales.

¿Cómo funcionará la temporada regular?

Cada equipo disputará:

9 partidos durante la temporada regular

10 semanas de competencia

Una jornada de descanso

Los equipos jugarán contra los seis rivales de su grupo y tendrán tres enfrentamientos contra equipos del otro sector.

Los ocho mejores récords de la tabla general avanzarán a playoffs, sin importar el grupo al que pertenezcan.