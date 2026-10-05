Feria Nocturna en Ucú revela la importancia de los insectos y murciélagos en Yucatán

Decenas de jóvenes y adultos de Ucú participaron en la segunda Feria Nocturna Explorando el mundo invisible: parásitos, microbios y murciélagos, actividad realizada en la cancha de básquet anexa al Palacio Municipal, donde tuvieron la oportunidad de conocer más sobre los insectos y murciélagos que forman parte del ecosistema de Yucatán.

La actividad fue coordinada por la investigadora Osiris Gaona, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), unidad Mérida, en colaboración con Soluciones Ambientales Itzeni A.C. y el Ayuntamiento de Ucú, que facilitó el espacio y brindó apoyo en la logística para la realización del evento.

Asimismo, se contó con el apoyo de Alejandra Cámara y Bárbara Cortés, de Itzeni A. C., a quienes se reconoció su participación y respaldo para la realización de esta segunda feria.

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La coordinadora explicó que estas ferias tienen carácter itinerante y recorren distintas poblaciones del estado para concientizar a personas de todas las edades sobre la importancia de conocer y preservar la vida de los insectos y murciélagos.

En el interior del local se instalaron 19 mesas correspondientes a diversos talleres, donde cerca de 30 ponentes explicaron de manera simultánea los temas y permitieron a los asistentes acercarse de forma didáctica al llamado mundo invisible.

Los asistentes se registraron mediante una cartilla que era sellada conforme recorrían los diferentes talleres. Al completar el recorrido por todas las mesas, tuvieron la oportunidad de recibir premios como parte de la dinámica.

Uno de los espacios que mayor interés despertó fue el dedicado a los murciélagos, donde los participantes escucharon explicaciones sobre las diferentes especies, sus características y hábitos alimenticios.

La bióloga responsable del taller atendió las numerosas preguntas de los jóvenes, quienes mostraron particular interés por conocer más acerca de estos mamíferos y su importancia en la naturaleza.

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En mesas como la de Los artrópodos, los mosquitos y Yo, impartida por Julián Everardo García; Explorando el mundo del Chagas, de Nohemi Cigarroa, entre otras, los asistentes pudieron observar distintos insectos y organismos, entre ellos larvas de los zancudos, con explicaciones sobre su presencia y función dentro de los ecosistemas de Yucatán.

Además, se presentó la exposición Bichos, humanos y plantas: ¡Todos en la misma cancha!, de los doctores Erika Marcé y Gerardo Suzán Azpirique, la cual previamente fue exhibida en el Museo de la Luz.

La actividad registró una buena participación, principalmente de niños, con un registro de alrededor de 200 asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de una manera diferente la biodiversidad que los rodea.