Día Internacional de la Cerveza: así nació la celebración que hoy reúne a millones de personas

Cada año, el primer viernes de agosto, millones de personas brindan por el Día Internacional de la Cerveza, una fecha que reconoce la importancia cultural de esta bebida, el trabajo de los maestros cerveceros y el papel que ha tenido como símbolo de convivencia en distintas partes del mundo

Aunque hoy se celebra en numerosos países, esta conmemoración comenzó de forma sencilla. En 2007, cuatro amigos —Jesse Avshalomov, Evan Hamilton, Aaron Araki y Richard Hernández— organizaron una reunión en un bar de Santa Cruz, California, con la intención de rendir homenaje a la cerveza y a quienes participan en su elaboración y servicio. La iniciativa ganó popularidad rápidamente gracias a las redes sociales y al interés de bares y restaurantes.

Con el crecimiento de la celebración, los organizadores decidieron modificar la fecha. Desde 2012, el Día Internacional de la Cerveza se festeja el primer viernes de agosto, una elección que facilita la realización de eventos y permite que más personas disfruten de las actividades durante el inicio del fin de semana.

Más allá de ser una bebida emblemática de la industria cervecera, la cerveza representa un elemento presente en diversas tradiciones alrededor del mundo. La jornada busca destacar su capacidad para reunir personas, fomentar la convivencia y reconocer el trabajo de quienes dedican su esfuerzo a producirla y servirla.

La historia de la cerveza es mucho más antigua que la propia celebración. De acuerdo con hallazgos arqueológicos, sus primeros registros datan de hace más de 5 mil años en el antiguo asentamiento sumerio de Godin Tepe, ubicado en el actual Irán, donde ya se elaboraban bebidas fermentadas a partir de cereales.

Con el paso de los siglos, la producción de cerveza se extendió por civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, además de consolidarse durante la Europa medieval. Ese largo recorrido permitió que evolucionara hasta convertirse en una de las bebidas más consumidas y representativas del mundo en la actualidad.