Quintana Roo ha registrado más de 6 mil presuntas víctimas de homicidio entre 2012 y 2025: Inegi

Quintana Roo acumuló 6 mil 690 presuntas víctimas de homicidio entre los años 2012 y 2025, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), documento publicado el 3 de agosto del 2026. Este registro fue elaborado con base en certificados de defunción y difiere de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo que contabiliza las carpetas de investigación iniciadas por las Fiscalías.

El Inegi precisa que sus estadísticas corresponden a presuntos homicidios, es decir, defunciones cuya causa básica de muerte fue clasificada como agresión, conforme a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). La información se obtiene de certificados de defunción, actas del Registro Civil, Servicios Médicos Forenses y agencias del Ministerio Público, por lo que tiene fines estadísticos y de salud pública, sin constituir una determinación jurídica sobre la comisión de un delito.

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Reveló que la violencia letal en Quintana Roo se agravó a partir del 2016. Mientras que en el 2012 y 2013 se contabilizaron 154 presuntas víctimas de homicidio en cada año, el número ascendió a 303 en el 2016; 435 al año siguiente ; 541 en el 2018 y alcanzó su punto máximo en el 2019, con 730 casos.

En los años siguientes, la cantidad permaneció por encima de las 500 defunciones anuales, hasta alcanzar un acumulado de 6 mil 690 víctimas entre el 2012 y 2025.

La mayor parte de los crímenes se han perpetrado en la ciudad de Cancún / Liza Vera

El organismo también indica que las armas de fuego y los objetos cortantes permanecen como los principales mecanismos empleados para cometer homicidios en el país, según la codificación de las causas de muerte registradas en los certificados médicos.

Las cifras del SESNSP, en cambio, reflejan la incidencia delictiva reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y corresponden a carpetas de investigación, por lo que no pueden compararse de forma directa con las estadísticas de defunciones del Inegi.

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En el 2025, la FGE informó 249 homicidios dolosos en Quintana Roo: 184 fueron perpetrados con arma de fuego, 12 con objetos punzocortantes, siete con otro tipo de elemento y 46 mediante un recurso no especificado. Durante ese mismo periodo también se registraron mil 15 homicidios culposos, para sumar mil 264 investigaciones relacionadas con este delito.

Durante el primer semestre del 2026, el SESNSP contabilizó 60 homicidios dolosos, la cifra más baja en varios años, de los cuales 45 fueron cometidos con arma de fuego, cinco con arma blanca y 10 con un medio no especificado. Asimismo, se iniciaron 495 carpetas por homicidio culposo, lo que representó un total de 601 investigaciones por homicidio entre enero y junio.

Entre el 30 de julio y 6 de agosto se documentaron seis decesos violentos en el estado / Liza Vera

De manera paralela, los delitos contra la vida y la integridad corporal, categoría que contempla homicidios, lesiones, feminicidios y otros ilícitos, acumularon 6 mil 666 registros durante el 2025 y 3 mil 288 en el primer semestre del 2026, según las estadísticas del SESNSP.

Los datos oficiales se suman a los hechos recientes ocurridos en la entidad. Tan solo entre el 30 de julio y el 6 de agosto, un recuento periodístico documentó seis homicidios dolosos en Quintana Roo, la mayoría de ellos en Cancún, lo que evidencia que la violencia letal continúa como uno de los principales desafíos en materia de seguridad para el estado.