UNAM da a conocer fechas y sedes para la aplicación del examen de control; ¡Palacio de los Deportes aplicará para 53,568 aspirantes!

En un comunicado oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio de Dirección General de Administración Escolar (DGAE), dio a conocer que desde este viernes 7 de agosto está habilitado el sistema para que las personas aspirantes a presentar el Examen de Control Presencial consulten los detalles de su cita.

"A través de "TU SITIO", alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1, las y los interesados podrán conocer el día, horario y sede que se les ha asignado de manera particular".

"La aplicación de la prueba considera el registro de un total de 58,783 aspirantes, que fueron distribuidos en cuatro sedes del país", explicó la UNAM en el documento.

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Calendario: sedes y horarios

-León, Guanajuato: Se atenderá a 2,777 aspirantes el miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

-Oaxaca, Oaxaca: Recibirá a 1,920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

-Tijuana, Baja California: Se darán cita 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

-Ciudad de México: Concentrará la aplicación para 53,568 aspirantes el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.