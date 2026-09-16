Inter Miami gana la Campeones Cup con gol 100 de Messi ante Cruz Azul

Inter Miami se coronó campeón de la Campeones Cup este miércoles, tras vencer 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium de Miami, en un encuentro marcado por el gol y la asistencia de Lionel Messi y por el debut del técnico argentino Cristian 'Kily' González al frente del equipo.

El primer tanto llegó en la primera mitad, cuando Messi conectó de cabeza un centro de Luis Suárez para anotar su gol número 100 con la camiseta de Inter Miami, club al que se incorporó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain. Curiosamente, Cruz Azul fue también su primer rival en aquel debut.

El brasileño Casemiro cerró la cuenta a diez minutos del final, al rematar a la red un saque de esquina ejecutado por el propio Messi, sentenciando así el triunfo del conjunto de Florida.

Este resultado le entrega a Inter Miami su primer título de la temporada, un respiro importante para una plantilla que llegó a este año con la expectativa de dominar el continente y que hasta ahora no había logrado encontrar su mejor forma.

Para Messi, se trata del cuarto título con Inter Miami, sumándose a la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025, consolidando su etapa en la MLS con una nueva conquista colectiva.