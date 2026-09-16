'Hormiga' González debuta con gol en la Europa League en la victoria del Olympiacos 2-1 ante Jagiellonia 

El delantero mexicano Armando "Hormiga" González sigue brillando con el Olympiacos en Europa; desde que llegó a su nuevo equipo ha anotado en las diferentes competencias que participa el club.

Este miércoles, la "Hormiga" anotó su primer gol en la Europa League con su equipo que enfrentó y derrotó 2-1 al Jagiellonia.

Al minuto 20, Kajetan Szmyt abrió el marcador para el equipo polaco, después llegó la anotación de la "Hormiga" González al 43’ y Roman Yaremchuk completó la remontada al minuto 84. La victoria le dio al Olympiacos sus primeros tres puntos en el torneo.

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La 'Hormiga' arrancó de titular de nueva cuenta y apareció en los últimos minutos del primer tiempo para abrir el marcador. Fue en un tiro libre, cuando el mexicano quedó solo en el segundo poste y, después de un toque, encontró la pelota dentro del área penal para definir y convertir el 1-0.

La "Hormiga" tendrá por delante una exigente fase de liga de la Europa League. Después del duelo ante Jagiellonia, Olympiakos visitará al Olympique de Marsella el 15 de octubre y recibirá al Sparta Praha el 22 de octubre. El 5 de noviembre visitará al Rennes, mientras que el 26 de noviembre enfrentará al Milan en Grecia.