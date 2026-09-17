Erika Zaba estalla contra Mariana Ochoa por hablar de OV7 en ‘La Casa de los Famosos México’

Erika Zaba se pronunció públicamente sobre los comentarios realizados por Mariana Ochoa dentro del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, acusándola de difundir versiones distorsionadas acerca de las fricciones internas que derivaron en el término de la trayectoria de OV7.

Fue durante un encuentro con los medios que la cantante fue cuestionada sobre los comentarios hechos por la actual participante del show. Ante esto; Zaba no se quedó callada y aseguró que Ochoa modificó los hechos en su beneficio, un hecho que generó su molestia y lo demostró en sus declaraciones.

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¿Qué dijo Erika Zaba sobre lo dicho por Mariana Ochoa?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Erika Zaba aseguró que la narrativa expuesta por Ochoa en televisión representa "una verdad manipulada a su conveniencia", la cual modifica la realidad vivida por el grupo y lastima a quienes compartieron escenario con ella.

En sus declaraciones, Zaba subrayó que su postura siempre ha sido la lealtad hacia sus compañeros, afirmando que no recurriría a revelar aspectos privados frente a las cámaras. Asimismo, la cantante dio a conocer que envió un mensaje directo a Ochoa para señalarle su molestia y solicitarle una reunión en persona.

Zaba concluyó haciendo un llamado a su excompañera para que deje de apoyarse en la controversia de la agrupación y, en su lugar, concentre sus esfuerzos en consolidar una carrera solista independiente de las polémicas pasadas.

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