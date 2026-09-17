Detienen al presunto homicida de Claudia Tacoronte; estudiante española asesinada en Morelos

Las autoridades de procuración de justicia y seguridad del estado de Morelos informaron sobre los avances y la localización del presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años y estudiante española de intercambio que fue privada de la vida el pasado sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla.

El sospechoso, identificado de manera preliminar por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Francisco Javier "N", alias "El Trompas", fue detenido gracias a un trabajo en colaboración con la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad de Morelos y la Fiscalía estatal.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable… pic.twitter.com/cWleAumz2v — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

La orden de aprehensión fue girada a partir del análisis de cámaras de videovigilancia y testimonios recabados en el área donde ocurrió la agresión con arma blanca hacia la estudiante originaria de Gran Canaria y alumna de la Universidad de Granada que había llegado a México por un programa de intercambio.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, usó sus redes sociales para lamentar el asesinato de la joven. Aunado a esto; expresó que, para la presidenta de México, prevenir los feminicidios es una prioridad dentro de su gobierno.

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