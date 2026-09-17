Presidenta Sheinbaum asegura en Tlaxcala que los Programas del Bienestar son amor hecho política

La Presidenta Claudia Sheinbaum siguió con su gira por diferentes entidades del país para presentar los resultados de su segundo Informe de Gobierno. Este jueves estuvo en el estado de Tlaxcala, en donde destacó que más de 460 mil personas son beneficiarias de los Programas para el Bienestar.

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que solo con la honestidad de la Cuarta Transformación se pueden hacer Programas para el Bienestar universales, como los que actualmente tiene su administración.

La Presidenta presentó los resultados de segundo Informe de Gobierno en Tlaxcala. / Foto: Gobierno de México

“Los Programas del Bienestar son amor hecho política. ¿Por qué es eso? Es el amor al pueblo lo que se refleja en los Programas de Bienestar. ¿Por qué se puede dar eso? Pues porque ya no se roba el dinero. Porque antes, ¿por qué no se daba? O porque no cobraban impuestos a quienes tenían que pagarlos o porque de plano iba a los bolsillos de alguien”.

“Entonces, solo cuando hay honestidad es factible hacer Programas del Bienestar universales”, expresó la mandataria durante su intervención en la ciudad de Amaxac de Guerrero.

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En la tercera parte de su gira Honestidad y resultados, la Presidenta Sheinbaum puntualizó que, en Tlaxcala, los beneficiarios de Programas para el Bienestar se distribuyeron de la siguiente manera:

-133 mil 422 de la Pensión para Adultos Mayores

-26 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad

-52 mil 511 con la beca Benito Juárez

-11 mil 889 de Jóvenes Construyendo el Futuro

-25 mil 279 de Producción para el Bienestar

-31 mil 449 con Fertilizantes Gratuitos

-4 mil 562 de Sembrando Vida

-128 mil 423 familias con Leche para el Bienestar

-344 escuelas de Educación Básica y 77 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra

-34 mil 247 con Pensión Mujeres Bienestar

-63 mil de la beca Rita Cetina para secundaria

-77 mil 668 en su modalidad de apoyo para uniformes y útiles para primaria

-Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad