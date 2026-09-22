Joel Huiqui: esto dijo Javier Alarcón sobre el supuesto poder de Facundo Oreja en Cruz Azul

La derrota de Cruz Azul ante Rayados de Monterrey no solo dejó cuestionamientos sobre el desempeño del equipo, sino que también abrió una discusión alrededor de la autoridad de Joel Huiqui en el banquillo.

La atención se concentró en Facundo Oreja, quien fue captado dando indicaciones con intensidad desde la zona técnica. La escena alimentó versiones sobre una supuesta pérdida de control del entrenador cementero y generó dudas sobre quién toma las decisiones dentro del cuerpo técnico.

Javier Alarcón rechaza versiones sobre el cuerpo técnico

En el Podcast de La Máquina, el periodista Javier Alarcón abordó directamente las versiones que comenzaron a circular alrededor de Huiqui y Oreja. El comunicador consideró que detrás de esos comentarios existen intentos por generar división dentro del proyecto.

“Vienen estas fuerzas ocultas que quieren desestabilizar”, señaló Javier Alarcón, al referirse a las versiones que apuntan a que el entrenador ya no tendría el control absoluto de las decisiones durante los partidos.

El periodista también mencionó los comentarios que relacionan a Facundo Oreja con el anterior cuerpo técnico encabezado por Martín Anselmi y cuestionó que su presencia sea utilizada para construir una narrativa de crisis dentro de La Noria.

¿Qué función cumple Facundo Oreja en Cruz Azul?

De acuerdo con la explicación de Alarcón, la participación de Facundo Oreja en la zona técnica responde a una dinámica de trabajo establecida dentro de Cruz Azul y no representa una intervención por encima de Huiqui.

El comunicador explicó que Oreja funciona como auxiliar institucional desde la llegada de Iván Alonso y que su participación en las labores del cuerpo técnico forma parte de la estructura de trabajo del club.

Por ello, para Alarcón, observar a Oreja dando indicaciones durante un encuentro no constituye una señal de que el entrenador haya perdido autoridad. Se trata, según su explicación, de una actividad habitual dentro de un cuerpo técnico profesional.

Alarcón respalda el liderazgo de Joel Huiqui

La presencia de diferentes integrantes en la zona técnica es una situación habitual en el futbol profesional, señaló Alarcón, quien pidió no interpretar cada indicación como una disputa de poder.

El periodista sostuvo que la participación de Facundo Oreja no significa que exista una división dentro del equipo ni que alguien esté tomando las decisiones correspondientes a Joel Huiqui.

En ese contexto, Alarcón llamó al cuerpo técnico a concentrarse en los aspectos futbolísticos que necesita corregir el conjunto cementero para afrontar la parte final del torneo y evitar que las versiones externas afecten la preparación del plantel.

Cruz Azul apunta a la fase final del torneo

Más allá de la polémica, Javier Alarcón consideró que Cruz Azul debe mantenerse concentrado en sus objetivos deportivos y dejar de lado las versiones que puedan generar incertidumbre alrededor del vestidor.

El comunicador aseguró que Cruz Azul competirá en la fase final y confió en que el grupo conservará la cohesión necesaria para afrontar el cierre del campeonato.

La discusión sobre la autoridad de Joel Huiqui surgió después del encuentro ante Rayados, pero las declaraciones de Alarcón buscan colocar el foco nuevamente en el funcionamiento futbolístico y no en la presencia de los auxiliares.

Tuca Ferretti cuestiona la presencia de Facundo Oreja

La polémica también tuvo otra postura pública. Ricardo “Tuca” Ferretti cuestionó en Futbol Picante la participación de Facundo Oreja dentro del cuerpo técnico de Cruz Azul.

El exentrenador señaló que la incorporación de colaboradores ajenos al grupo que consiguió el campeonato podría afectar la relación que Joel Huiqui mantenía con sus jugadores.

“Está destruyendo la paz y tranquilidad que Huiqui tenía con sus jugadores”, afirmó Ferretti, al cuestionar la presencia de Oreja y retomar la discusión sobre los supuestos auxiliares impuestos por la directiva.

Así, Cruz Azul mantiene abierta una discusión que va más allá del resultado contra Rayados de Monterrey: mientras Javier Alarcón considera normal la participación de Oreja dentro de la estructura técnica, Ferretti sostiene una lectura distinta sobre el impacto que su presencia puede tener en el equipo.