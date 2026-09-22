Clima en Yucatán HOY 22 de septiembre: Protección Civil alerta por lluvias, actividad eléctrica y fuertes rachas

Para este martes 22 de septiembre, el clima en Yucatán estará marcado por un ambiente muy caluroso, aunque durante la tarde se prevé la presencia de lluvias en distintos municipios, informó la Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, la interacción de una vaguada en altura, el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecerán el desarrollo de precipitaciones acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica.

¿A qué hora lloverá en Yucatán este martes 22 de septiembre?

Las primeras lluvias se esperan entre las 13:00 y 15:00 horas, principalmente en el noroeste y noreste del estado.

Entre los municipios donde se contempla la presencia de precipitaciones se encuentran Halachó, Maxcanú, Kinchil, Umán, Mérida, Chocholá y Motul.

También se pronostican lluvias en la zona centro, particularmente en Izamal, mientras que en el noreste podrían presentarse en Tizimín y municipios cercanos.

De manera gradual, las precipitaciones avanzarán hacia el sureste y suroeste de Yucatán, con presencia en municipios como Valladolid, Tinum, Tekax, Muna, Santa Elena, Oxkutzcab y Ticul, donde algunas lluvias podrían registrarse localmente fuertes.

Temperaturas de hasta 39 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias, el ambiente permanecerá muy caluroso durante este martes.

Procivy estima temperaturas máximas de 36 a 39 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera los valores máximos oscilarán entre 32 y 34 grados.

Por ello, las condiciones de calor continuarán durante buena parte del día antes del desarrollo de las lluvias vespertinas.

Viento y oleaje en la costa de Yucatán

El viento tendrá variaciones a lo largo del día. Durante la mañana predominará del este y sureste, mientras que por la tarde cambiará al noreste.

La intensidad será de 20 a 30 kilómetros por hora, aunque podrían presentarse rachas superiores a 60 kilómetros por hora en zonas donde se registren lluvias.

En el litoral yucateco, el oleaje alcanzará aproximadamente un metro de altura, por lo que las condiciones marítimas también deberán considerarse durante las actividades en la costa.

Ante las lluvias con actividad eléctrica y las rachas de viento, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante los periodos de mayor intensidad.