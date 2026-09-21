GP de Azerbaiyán 2026: esta es la razón por la que la carrera será el sábado

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un horario inusual dentro de la temporada 2026 de Fórmula 1: la carrera se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en lugar del domingo. El cambio responde a una fecha de especial relevancia para el país anfitrión y no a una modificación deportiva.

La actividad de la Fórmula 1 en Bakú comenzará un día antes de lo habitual. Las primeras dos prácticas están programadas para el jueves 24 de septiembre, mientras que la tercera sesión y la clasificación se realizarán el viernes 25. La carrera quedará para el sábado 26.

El ajuste busca evitar que el Gran Premio de Azerbaiyán coincida con el Día de la Memoria, que se conmemora cada 27 de septiembre. Esta fecha recuerda a militares y civiles que murieron durante la guerra de 44 días de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia por el territorio de Nagorno-Karabaj.

El conflicto comenzó el 27 de septiembre de 2020 y concluyó 44 días después mediante un acuerdo de alto al fuego. En el relato oficial de Azerbaiyán, aquella guerra representó una victoria militar y la recuperación del control sobre territorios que el país consideraba ocupados.

Otro momento importante ocurrió el 8 de noviembre de 2020, cuando las fuerzas azerbaiyanas tomaron el control de Shusha. Después de la guerra, el gobierno estableció dos fechas nacionales: el 27 de septiembre como Día de la Memoria y el 8 de noviembre como Día de la Victoria.

Por este motivo, al organizar el calendario de F1 2026, las autoridades de Azerbaiyán y el promotor del evento solicitaron que el Gran Premio no se celebrara el mismo día de la conmemoración. La Fórmula 1 aceptó la petición y adelantó toda la actividad del fin de semana.

Así, el programa del GP de Azerbaiyán comenzará el jueves 24 de septiembre con las prácticas 1 y 2. El viernes 25 llegará la tercera práctica y posteriormente la clasificación, mientras que el sábado 26 será el turno de la carrera en el circuito de Bakú.

Para los aficionados en México, los horarios serán especialmente tempranos. La práctica 1 comenzará el jueves a las 02:30 horas, seguida de la práctica 2 a las 06:00. El viernes, la tercera práctica será a las 02:30 y la clasificación a las 06:00.

WE ARE SO BAKU! 🥳💪



It's Race Week on the streets of Azerbaijan's capital 🇦🇿#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/j0RtQKi2fK — Formula 1 (@F1) September 21, 2026

La carrera del sábado 26 de septiembre arrancará a las 05:00 horas, tiempo del centro de México. En Bakú, la bandera verde está programada para las 15:00 horas locales.

Aunque el cambio puede resultar llamativo, un Gran Premio de Fórmula 1 en sábado no es algo nuevo. La primera carrera en la historia del Mundial, el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950, se celebró ese día.

En la era moderna, Las Vegas recuperó esta modalidad en 2023. En ese caso, el horario sabatino está relacionado con la competencia nocturna y el espectáculo de las luces de la ciudad. En Azerbaiyán, en cambio, el motivo está relacionado con una fecha conmemorativa nacional.

De esta manera, Checo Pérez y el resto de la parrilla afrontarán en sábado una de las carreras más exigentes del calendario, mientras que el domingo 27 de septiembre Azerbaiyán reservará la jornada para el Día de la Memoria.