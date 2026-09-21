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Joaquín Díaz Mena abandera a atletas yucatecos que participarán en la Paralimpiada Nacional 2026 en Jalisco

En total 133 persomas, con 75 atletas, participarán en la Paralimpiada Nacional 2026 en Guadalajara, Jalisco.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

21 de sept de 2026

1 min

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Atletas viajarán a Guadalajara para la Paralimpiada Nacional
Atletas viajarán a Guadalajara para la Paralimpiada Nacional / Marco Sánchez

El gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Diaz Mena encabeza el abanderamiento de los atletas locales que participarán en la Paralimpiada Nacional 2026.

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Yucatán participa en este evento que se realizará en Guadalajara, Jalisco con 75 paratletas, una delegación de 133 personas totales, en las disciplinas de paratriatlón, boccias, parapowerlifting, paranatación y paratletismo.

“Quiero desearles a todos nuestros atletas lo mejor, que den su máximo esfuerzo en todas sus competencias y nos enorgullezcán como.siempre lo hacen, todos estaremos pendientes de sus logros”, señaló el mandatario Estatal.

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En la edición 2025 nuestro Estado terminó en la octava posición general con 76 medallas totales, 44 de ellas de oro, 13 de plata y 19 de bronce.

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