Justin Verlander dice adiós a la MLB entre lágrimas; su hija corrió al montículo para abrazarlo

El Comerica Park fue escenario del último capítulo de una de las carreras más destacadas del beisbol de las Grandes Ligas. Justin Verlander realizó este sábado su última apertura profesional con los Tigers de Detroit, el equipo con el que comenzó a construir su legado en la MLB.

A sus 43 años, el veterano pitcher derecho subió al montículo para enfrentar a los Pirates de Pittsburgh y trabajó durante 5.1 entradas. En su última actuación permitió cinco imparables, concedió dos carreras limpias y una base por bolas, además de conseguir seis ponches.

Sin embargo, las estadísticas quedaron en segundo plano cuando llegó el momento de abandonar el terreno. En la sexta entrada, el manager A.J. Hinch salió del dugout para retirar al lanzador, provocando una de las escenas más emotivas de la jornada.

La hija de Verlander protagonizó el momento más emotivo

Mientras Justin Verlander se preparaba para dejar el montículo, su hija Genevieve corrió hacia él para darle un abrazo. El momento conmovió a los aficionados que llenaron el estadio para despedir al histórico número 35.

El público respondió con una ovación de pie y gritos de “J.V.” mientras Verlander abandonaba el terreno de juego. De esta manera, el lanzador cerró su carrera en el mismo lugar donde comenzó una parte fundamental de su historia profesional.

La última apertura llegó después de un periodo complicado para el pitcher, quien estuvo aproximadamente seis meses sin lanzar debido a problemas en la cadera y el tendón de la corva.

El momento en el que el gran Justin Verlander se da cuenta de que la encargada de ir a sacarlo del montículo por última vez en su carrera es su hija.



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Justin Verlander termina una carrera de 21 temporadas

El lanzador cerró su trayectoria de 21 temporadas en Grandes Ligas con 266 victorias, una efectividad de 3.33 y 3 mil 560 ponches.

Su última presentación también representó la apertura número 557 de una carrera que comenzó en 2005 precisamente con los Tigers, franquicia con la que se convirtió en una de las principales figuras de la organización.

A lo largo de su recorrido por la MLB, Verlander conquistó tres premios Cy Young, además de obtener el reconocimiento como Novato del Año de la Liga Americana en 2006 y el premio al Jugador Más Valioso de esa liga en 2011.

El pitcher también consiguió tres juegos sin hit ni carrera y fue seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas.

Los títulos que consiguió con Houston

Después de su primera etapa con Detroit, Verlander también dejó una importante huella con los Astros de Houston.

Con la franquicia texana consiguió dos campeonatos de la Serie Mundial, además de continuar acumulando reconocimientos individuales durante una carrera que lo colocó entre los lanzadores más destacados de su generación.

En julio, el propio Verlander había anunciado que la temporada 2026 sería la última de su trayectoria profesional. Su regreso a Detroit permitió que el adiós ocurriera con los Tigers, el equipo que lo seleccionó y con el que comenzó su camino en las Grandes Ligas.

“Siempre seré un Tiger”

Un día antes de su última apertura, los Tigers de Detroit realizaron una ceremonia especial para homenajear al lanzador. Durante el evento, Verlander agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y dejó claro el vínculo que mantiene con la organización.

El cierre llegó en el mismo escenario en el que comenzó buena parte de su historia. Aunque los Tigers perdían 2-0 cuando el veterano pitcher abandonó el partido, el resultado pasó a segundo plano.

Lo importante para los aficionados fue despedir a Justin Verlander después de 21 temporadas, acompañado por su hija y rodeado por los seguidores que fueron testigos de una carrera que comenzó en Detroit y terminó en el mismo lugar.