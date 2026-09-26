Naim Darrechi anuncia posible matrimonio con su amigo y explica por qué

El influencer español Naim Darrechi volvió a generar conversación en redes sociales luego de hablar sobre la posibilidad de contraer matrimonio con uno de sus amigos para facilitar su proceso de nacionalización mexicana.

Darrechi, quien en los últimos años ha estado involucrado en distintas polémicas, apareció en un video en el que conversa con una persona a quien el contenido identifica como una posible abogada sobre las alternativas que tendría para obtener la nacionalidad mexicana.

Durante la conversación, el creador de contenido mencionó que una de las opciones podría estar relacionada con un vínculo familiar, aunque también se planteó la posibilidad de recurrir al matrimonio.

Fue entonces cuando Naim comentó que podría casarse con uno de sus amigos, dejando claro que, según sus propias palabras, no existiría una relación sentimental entre ellos.

La identidad del supuesto amigo no fue mencionada directamente por Darrechi en el video. Sin embargo, la cuenta de X conocida como “La Comadrita” aseguró que se trataría de Derek y difundió la versión de que ambos contraerían matrimonio para que el influencer pudiera obtener su residencia mexicana.

Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales cuestionaron las implicaciones legales que podría tener un matrimonio celebrado únicamente con fines migratorios.

No obstante, el material proporcionado no confirma que exista un proceso legal en marcha ni que Darrechi haya concretado algún matrimonio.

¿Quién es Naim Darrechi?

Naim Darrechi es un creador de contenido español que alcanzó notoriedad principalmente a través de TikTok. Su contenido de entretenimiento y publicaciones relacionadas con su vida personal le permitieron reunir una importante comunidad en redes sociales.

Además de TikTok, el influencer mantiene presencia en plataformas como Instagram y YouTube, donde comparte contenido para sus seguidores.