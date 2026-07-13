Home Run Derby MLB 2026: horario y dónde ver EN VIVO el Festival de Jonrones

La pausa por el Juego de Estrellas dará paso a uno de los eventos más esperados de las Grandes Ligas. El Home Run Derby MLB 2026 reunirá a ocho de los bateadores con mayor poder de la temporada, quienes buscarán conquistar el tradicional Festival de Jonrones en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Una de las principales novedades para esta edición será el nuevo formato de competencia. La MLB dejó atrás el sistema basado en tiempo y ahora cada pelotero contará con un número determinado de swings en cada ronda: 20 intentos en la fase inicial, 15 en las semifinales y otros 15 en la gran final.

El reglamento también contempla que cada swing será contabilizado, sin importar si termina o no en cuadrangular. Además, si un jugador conecta un jonrón con su último intento disponible, podrá seguir bateando hasta que falle un batazo de vuelta completa.

En caso de igualdad durante la primera ronda, el criterio de desempate será la distancia del cuadrangular más largo. Si el empate ocurre en semifinales o en la final, los peloteros disputarán una ronda de muerte súbita con tres swings por participante.

Los cuatro mejores jonroneros de la ronda inicial avanzarán a las semifinales, donde serán sembrados de acuerdo con la cantidad de cuadrangulares conectados. El primer lugar enfrentará al cuarto clasificado y el segundo se medirá con el tercero para definir a los finalistas.

THAT’S HOW YOU START A HOME RUN DERBY 🔥



Willson Contreras hits 13 home runs in 20 swings to start Round 1!



The T‑Mobile Home Run Derby is LIVE NOW on Netflix! #HRDerby pic.twitter.com/OnBmToUUf8 — Netflix Sports (@netflixsports) July 14, 2026

Participantes del Home Run Derby 2026

Willson Contreras (Red Sox)

Jordan Walker (Cardinals)

Jac Caglianone (Royals)

Munetaka Murakami (White Sox)

Ben Rice (Yankees)

Junior Caminero (Rays)

Kyle Schwarber (Phillies)

Bryce Harper (Phillies)

¿A qué hora es el Home Run Derby MLB 2026?

Fecha: Lunes 13 de julio de 2026.

Lunes 13 de julio de 2026. Hora en México (centro): 6:00 PM.

6:00 PM. Sede: Citizens Bank Park, Filadelfia.

¿Dónde ver EN VIVO el Home Run Derby 2026?

Los aficionados podrán seguir el Home Run Derby MLB 2026 únicamente a través de plataformas digitales.