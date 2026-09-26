Willer Ditta perdió la calma: empujó al árbitro asistente y no recibió tarjeta

El Cruz Azul vs Toluca tuvo uno de sus momentos más polémicos cuando Willer Ditta encaró al árbitro asistente después de que fuera invalidado un gol de la Máquina. El defensor colombiano reclamó la decisión y terminó empujando al abanderado, en una acción que generó fuertes reacciones.

El encuentro ya se encontraba en un punto de máxima tensión. Cruz Azul había conseguido ponerse 2-0 arriba en el marcador, pero los Diablos Rojos reaccionaron y lograron darle la vuelta al partido hasta colocarse 3-2.

Cuando la Máquina consiguió nuevamente mandar el balón al fondo de la portería, la anotación de Luka Romero fue anulada por posición adelantada. La decisión provocó inmediatamente el reclamo de los futbolistas celestes, con Ditta como uno de los jugadores que reaccionó con mayor intensidad.

¿Qué hizo Willer Ditta al árbitro asistente?

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Willer Ditta se dirigió hacia Maximiliano Gómez, árbitro asistente del encuentro. El defensor encaró al silbante y le reclamó la decisión tomada en la jugada.

Durante la discusión, Ditta tuvo contacto físico con el árbitro asistente: lo tomó del pecho y posteriormente lo empujó. La acción ocurrió frente a otros integrantes de la terna arbitral y jugadores de ambos equipos.

El incidente rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido entre Cruz Azul y Toluca, debido a la intensidad del reclamo y al contacto entre el futbolista y el integrante del cuerpo arbitral.

🛑HORRENDO🛑



Vean lo que hace Ditta de @CruzAzul sobre el árbitro asistente Maximiliano Gomez.

Es el arbitraje mexicano que quieren en @Arbitraje_MX y en @fmf

Timorato, sin autoridad, complacientes y sin carácter fuerte para sancionar actitudes como esta.

Sigan destrozando al… pic.twitter.com/6EoZJMWfuL — Fernando "el cantante" Guerrero (@cantantearbitro) September 27, 2026

¿Willer Ditta recibió tarjeta por empujar al árbitro?

Después de la acción, Willer Ditta no recibió tarjeta, situación que provocó cuestionamientos debido al contacto físico que tuvo con el árbitro asistente.

La decisión también generó comentarios de exárbitros y analistas, quienes cuestionaron la actuación de la terna arbitral y el criterio utilizado para sancionar la conducta del futbolista.

Fernando Guerrero critica la decisión arbitral

El exárbitro y actual analista de TUDN, Fernando “Cantante” Guerrero, reaccionó en redes sociales al momento protagonizado por Ditta.

Guerrero calificó la acción como “horrenda” y cuestionó la falta de autoridad que, desde su perspectiva, mostró el arbitraje durante el encuentro.

La polémica se sumó a un partido que ya había tenido numerosos cambios en el marcador, con una remontada de Toluca después de que Cruz Azul había conseguido una ventaja de dos goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul?

Después de su compromiso ante Toluca, Cruz Azul tiene programados los siguientes partidos dentro del Apertura 2026: