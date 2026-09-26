MLB 2026: así quedaron los cruces de playoffs rumbo a la Serie Mundial

La temporada regular de las Grandes Ligas está a punto de llegar a su fin y la postemporada ya comienza a tomar forma. Con los últimos encuentros del calendario por disputarse, varios equipos tienen definido su lugar en los playoffs, mientras otros todavía buscan conseguir uno de los boletos disponibles para octubre.

Los primeros sembrados de cada liga tendrán una ventaja importante, ya que avanzarán directamente a las Series Divisionales y evitarán disputar la Serie de Comodines. El resto de los clasificados tendrá que superar una eliminatoria al mejor de tres partidos para continuar con vida.

Así están los playoffs de la Liga Americana

En la Liga Americana, los Rays y los Guardians ocupan los dos primeros puestos y tienen pase directo a la Serie Divisional.

La Serie de Comodines 1 enfrenta al sembrado número tres, Rangers, contra los White Sox, ubicados en el sexto lugar.

La Serie de Comodines 2 tiene como protagonistas a los Yankees, sembrados en el cuarto puesto, y los Red Sox, que aparecen como número cinco.

Sin embargo, todavía existe una disputa importante en la parte alta de la clasificación. Astros y Rangers mantienen una pelea por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

Ambos equipos de Texas llegan al tramo final con marca de 79-81, por lo que los últimos dos partidos de la campaña determinarán quién se queda con el título divisional. Houston tiene a su favor el criterio de desempate después de dominar 9-4 la serie particular ante Texas durante la temporada.

El equipo que consiga ese boleto tendrá que disputar la Serie de Comodines, debido a que contará con el peor récord entre los campeones divisionales de la Liga Americana.

Así están los playoffs de la Liga Nacional

En el Viejo Circuito, los Brewers y los Dodgers son los dos primeros sembrados y avanzarán directamente a las Series Divisionales.

El primer enfrentamiento de la Serie de Comodines tiene programado a los Braves contra los Phillies, mientras que la segunda llave contempla el duelo entre Padres y Cubs.

La clasificación todavía puede presentar modificaciones debido a la lucha por el último boleto disponible para la postemporada.

Phillies y Diamondbacks se juegan el último boleto

La situación más apretada se encuentra entre Phillies y Diamondbacks, quienes llegan a la jornada del sábado separados por apenas un juego en la pelea por el último lugar de comodín de la Liga Nacional.

Filadelfia parte con ventaja y podría asegurar su clasificación si consigue una victoria y Arizona sufre una derrota. Los resultados de los últimos encuentros definirán cuál de los dos equipos continúa con posibilidades de disputar el título de las Grandes Ligas.

La clasificación de comodines de la Liga Nacional antes de la jornada del sábado se encuentra de la siguiente manera:

Padres: +2.0

+2.0 Cubs: +0.5

+0.5 Phillies: posición de clasificación

posición de clasificación Diamondbacks: 1.0 juego

¿Cuándo comienzan los playoffs de la MLB 2026?

La postemporada de la MLB comenzará el martes 29 de septiembre con las Series de Comodines.

En esta primera ronda participarán los tres equipos clasificados mediante el Wild Card y el campeón divisional que tenga el peor récord dentro de cada liga. Las series se disputarán al mejor de tres partidos.

Una vez definidos los ganadores, las Series Divisionales comenzarán el sábado 3 de octubre, con los dos mejores sembrados de cada liga incorporándose a la competencia.

Posteriormente se disputarán las Series de Campeonato de la Liga Americana y Nacional, que definirán a los dos equipos que competirán por el campeonato.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 está programada para comenzar el viernes 23 de octubre.

El primer encuentro se disputará en el estadio del equipo que haya conseguido el mejor récord durante la temporada regular, por lo que la ventaja de localía dependerá de los resultados finales de la campaña.

Con los últimos juegos de la temporada regular todavía por disputarse, la pelea por los playoffs de la MLB mantiene pendientes varios lugares y posiciones que determinarán el camino de cada equipo rumbo al título.