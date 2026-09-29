Alineación de México vs. Perú: Rafael Márquez modifica el XI titular del Tricolor

La Selección Mexicana tendrá varias caras nuevas para su segundo partido bajo las órdenes de Rafael Márquez, quien realizó modificaciones importantes en el XI que enfrentará a Perú este martes dentro de la Fecha FIFA.

El estratega mexicano decidió darle minutos a distintos futbolistas respecto al encuentro contra Colombia, por lo que el Tricolor presentará una alineación renovada para este compromiso de preparación.

Óscar García recibe la oportunidad en la portería

Una de las principales novedades aparece en el arco, donde Óscar García será el encargado de defender la portería de México ante Perú.

La defensa estará integrada por Víctor Guzmán y Denzell como centrales, mientras que Mateo Chávez ocupará uno de los costados y Everardo López completará la línea defensiva.

Obed Vargas será titular en el mediocampo

Para la zona de mediocampo, Rafael Márquez apostó por una combinación integrada por Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Orbelín Pineda.

Orbelín Pineda tendrá además una responsabilidad adicional, ya que portará el gafete de capitán durante el encuentro frente al conjunto peruano.

México cambia su ataque ante Perú

El Tricolor también presentará modificaciones en la ofensiva. Isaías Violante y Jeremy Márquez ocuparán los extremos, con la misión de generar opciones para el delantero.

La responsabilidad de comandar el ataque recaerá en Germán Berterame, quien será la referencia ofensiva de México en este segundo compromiso de la nueva etapa con Rafael Márquez.

¿A qué hora juega México vs Perú?

El partido entre México y Perú comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

El encuentro marcará el reencuentro entre ambas selecciones después de cuatro años. La última vez que se enfrentaron fue en septiembre de 2022, cuando México consiguió una victoria por 1-0 con un gol de Hirving “Chucky” Lozano.

Alineación de México vs Perú

México: Óscar García; Víctor Guzmán, Denzell, Mateo Chávez, Everardo López; Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda (C), Obed Vargas; Jeremy Márquez, Germán Berterame e Isaías Violante.

Perú: Pedro Gallese; Marcos López, Erick Noriega, Marco Huamán, Renzo Garcés; Oslimg Mora, Jairo Vélez, Wilder Cartagena; Adrián Ugarriza, Piero Magallanes y Yoshimar Yotún (C).