Resultados Nations League 2026: España golea a Croacia e Inglaterra vence a Chequia

La segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27 dejó una nueva exhibición de España, una reacción de Inglaterra y varios encuentros cerrados que terminaron con repartición de puntos este martes 29 de septiembre.

Las principales selecciones europeas continúan con la pelea por avanzar hacia la Final Four, mientras otras buscan sumar unidades que les permitan alejarse de los últimos puestos de sus respectivos grupos.

España golea a Croacia con doblete de Lamine Yamal

España protagonizó uno de los resultados más contundentes de la jornada al imponerse 4-1 a Croacia. El conjunto español encontró en Lamine Yamal a una de sus principales figuras, pues el atacante consiguió un doblete.

El resultado permitió a la selección española dar un paso importante en su camino dentro de la fase de grupos, mientras Croacia sufrió una derrota amplia ante uno de los principales protagonistas del torneo.

Inglaterra supera a República Checa

Después de no conseguir el resultado esperado en su presentación, Inglaterra reaccionó y consiguió una victoria como visitante por 2-0 sobre República Checa.

El triunfo en Praga permitió a los ingleses sumar tres puntos importantes en una jornada en la que necesitaban recuperar terreno dentro de su grupo.

Suiza, Albania y otras selecciones consiguen triunfos

Suiza también consiguió una victoria contundente al derrotar 3-0 a Escocia, mientras Albania superó por el mismo marcador a San Marino.

En otro de los encuentros de la jornada, Eslovenia derrotó 2-0 a Macedonia del Norte. Por su parte, Eslovaquia consiguió imponerse 2-1 a Kazajistán.

Empates en los grupos de la Nations League

La jornada también tuvo varios partidos que terminaron sin un ganador. Finlandia y Bielorrusia igualaron 0-0, mientras Moldavia y Islas Feroe terminaron con empate 1-1.

El duelo entre Bulgaria y Estonia tampoco tuvo goles y concluyó 0-0. En contraste, Luxemburgo cayó 3-0 ante Islandia.

Resultados de la Nations League del 29 de septiembre

España 4-1 Croacia

República Checa 0-2 Inglaterra

Finlandia 0-0 Bielorrusia

Moldavia 1-1 Islas Feroe

San Marino 0-3 Albania

Escocia 0-3 Suiza

Eslovenia 2-0 Macedonia del Norte

Eslovaquia 2-1 Kazajistán

Bulgaria 0-0 Estonia

Luxemburgo 0-3 Islandia

¿Cuándo vuelve la Nations League?

La actividad de la Nations League tendrá una pausa de un día antes de regresar con las Jornadas 3 y 4 de la fase de grupos.

Los siguientes partidos están programados entre el jueves 1 y el martes 6 de octubre, por lo que las selecciones europeas tendrán nuevos compromisos en los próximos días dentro de la Fecha FIFA.