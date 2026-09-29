Violencia en Campeche: ejecutan a balazos a joven en Ampliación 4 Caminos

Un joven de origen guatemalteco, identificado de manera preliminar como Carlos, alias “La Perra”, fue asesinado a balazos durante la tarde de este martes en la colonia Ampliación 4 Caminos, en San Francisco de Campeche, luego de que presuntamente fuera perseguido y agredido por otro sujeto.

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De acuerdo con el reporte recabado en el lugar, el joven habría sido golpeado previamente, al parecer en la colonia Jardines, y posteriormente habría logrado llegar herido hasta su domicilio, ubicado en el cruce de las calles San Ramón y Santa Cecilia. Fue en ese punto donde, según los primeros datos, otro hombre le habría disparado en al menos tres ocasiones para después escapar corriendo.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la zona y que elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, donde localizaron a una persona lesionada. Paramédicos que llegaron posteriormente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue acordonado y quedó bajo resguardo policial, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, incluidos agentes de alto impacto, y personal de la Secretaría de Marina participaron en las diligencias. Las autoridades ministeriales realizan las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quién fue el responsable.