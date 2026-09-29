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Canciller Velasco asegura que México es un destino seguro y confiable para las empresas

El Canciller puntualizó sobre el acceso que tiene el país al mercado de América del Norte, entre otras fortalezas que sin duda lo convierten en un destino seguro.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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El encuentro internacional se llevó a cabo en la Ciudad de México.
El encuentro internacional se llevó a cabo en la Ciudad de México. / Foto: @SRE_mx

A través de una publicación realizada en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el Canciller Velasco participó en el North Capital Forum que se realizó en Ciudad de México.

“Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) encabezó la sesión «Estrategia de diplomacia económica de México» del #NorthCapitalForum, con representantes de la @USMexicoFound y de instituciones financieras, comerciales y empresariales”.

Velasco Álvarez destacó el valioso papel de las y los empresarios en el fortalecimiento de las relaciones entre países, y expuso el esfuerzo de diplomacia económica que impulsa la @SRE_mx para que las más de 160 embajadas y consulados de México sean también plataformas de promoción del comercio y la inversión en todo el mundo”, detalló en el texto la SRE.

El canciller Roberto Velasco estuvo en la inauguración de la quinta edición del North Capital Forum

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El Secretario Roberto Velasco, durante su participación, invitó a los presentes a difundir las oportunidades que ofrece México para atraer las inversiones de diferentes regiones del planeta.

El Canciller puntualizó sobre el acceso que tiene el país al mercado de América del Norte, entre otras fortalezas que sin duda lo convierten en un destino seguro y en el que pueden confiar las empresas.

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