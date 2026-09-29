Fuerte choque entre autos de empresas privadas deja caos vial y daños materiales en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente entre dos vehículos pertenecientes a empresas privadas se registró sobre la avenida Camarón, en el cruce con la calle 80, en la colonia Obrera, dejando daños materiales de varios miles de pesos y afectaciones momentáneas a la circulación, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, una camioneta Nissan con placas CU-4415-A del estado de Campeche, perteneciente a la compañía Oilsolutions, circulaba sobre la avenida Camarón con dirección hacia el Panteón Nuevo.

Al llegar al cruce con la calle 80, la unidad fue impactada en su costado derecho por un Nissan March color blanco, con placas WNU-229-C del estado de Tabasco, perteneciente a la empresa Fast-Net.

Según la posición final de los vehículos y la versión recabada en el sitio, el conductor del March habría omitido el disco de alto, provocando la colisión contra la camioneta de Oilsolutions.

El encontronazo generó daños de consideración en ambas unidades y ocasionó complicaciones para los automovilistas, debido a que los vehículos quedaron obstruyendo dos carriles de la arteria vial.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario el traslado de personas a un hospital.

Representantes de las compañías involucradas y sus ajustadores acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y, finalmente, ambas partes acordaron el pago de los daños mediante sus respectivas aseguradoras.

Una de las unidades logró retirarse por sus propios medios, mientras que la otra requirió el apoyo de una grúa tras los desperfectos mecánicos sufridos. Tras liberar la vialidad y concluir el acuerdo entre los involucrados, la circulación en la colonia Obrera se normalizó.

JGH