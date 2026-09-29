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México y Canadá fortalecen cooperación en seguridad; García Harfuch se reúne con empresarios canadienses

Omar García Harfuch y el Business Council of Canada acordaron estrechar la cooperación en inteligencia y ciberseguridad dentro de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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Omar García Harfuch se reunió con líderes del Business Council of Canada.
Omar García Harfuch se reunió con líderes del Business Council of Canada. / Especial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes del Business Council of Canada, encabezados por su presidente y CEO, Goldy Hyder, para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad.

La investigación continúa y será la FGR la que determine si existe alguna conducta ilícita relacionada con el combustible

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A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch informó que durante el encuentro compartió los avances de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario señaló que los representantes empresariales canadienses reconocieron las acciones impulsadas por la administración federal.

De acuerdo con el titular de la SSPC, también se habló sobre el trabajo que realiza la dependencia para fortalecer las labores de inteligencia e investigación, así como sobre la posibilidad de ampliar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre ambos países.

Uno de los temas abordados fue la ciberseguridad, además del intercambio de conocimientos en materia de inteligencia. García Harfuch destacó que la coordinación busca contribuir al fortalecimiento de la cooperación bilateral y generar beneficios para México y Canadá.

JGH

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