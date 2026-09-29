México y Canadá fortalecen cooperación en seguridad; García Harfuch se reúne con empresarios canadienses

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes del Business Council of Canada, encabezados por su presidente y CEO, Goldy Hyder, para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad.

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A través de una publicación en redes sociales, García Harfuch informó que durante el encuentro compartió los avances de la estrategia de seguridad del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario señaló que los representantes empresariales canadienses reconocieron las acciones impulsadas por la administración federal.

De acuerdo con el titular de la SSPC, también se habló sobre el trabajo que realiza la dependencia para fortalecer las labores de inteligencia e investigación, así como sobre la posibilidad de ampliar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre ambos países.

Hoy nos reunimos con representantes del @BizCouncilofCan, encabezados por su presidente y CEO, @goldyhyder, con quienes dialogamos sobre el fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá en materia de seguridad.



Compartimos los avances de la estrategia de seguridad… pic.twitter.com/a4AGyK4jXB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2026

Uno de los temas abordados fue la ciberseguridad, además del intercambio de conocimientos en materia de inteligencia. García Harfuch destacó que la coordinación busca contribuir al fortalecimiento de la cooperación bilateral y generar beneficios para México y Canadá.

JGH