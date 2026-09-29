¿Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo se van a enfrentar en el ring?, eso ha dicho la cantante

La polémica se vuelve a hacer presente en la vida de Alessandra Rosaldo, luego de que en un encuentro con los medios de comunicación, se le preguntó si tendría un enfrentamiento en un ring con Victoria Ruffo.

El complicado momento para la cantante, llegó después de las declaraciones que hizo la actriz de telenovelas sobre la aparición de Aitana Derbez en el escenario, tema que generó todo tipo de comentarios hace unas semanas.

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¿Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo se van a enfrentar en un ring?

Aunque la pregunta fue muy directa para la cantante, Alessandra Rosaldo fue tajante al mencionar que no tiene nada en contra de Victoria Ruffo, pese a la polémica que han enfrentado.

“Yo no tengo nada, nada en contra de ella. Si me la topo ahorita, aquí, por supuesto que nos vamos a saludar y por supuesto que vamos a ser cordiales y respetuosas como siempre lo hemos sido”

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Ante la insistencia de los reporteros sobre una supuesta mala relación entre ella y la madre de José Eduardo Derbez, la cantante fue tajante, al decir que al menos con ella no tiene problemas.

“No, no hay una mala relación, no hay una mala relación, por lo menos no conmigo. Creo que yo les he demostrado que yo no tengo nada en contra ni de ella ni de nadie”

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