Manchester City es declarado culpable de las irregularidades financieras de la Premier League

Después de varios años de investigación, el caso que puso bajo la lupa las finanzas del Manchester City llegó a una resolución inicial. Una comisión independiente determinó que el club incurrió en infracciones financieras graves durante un periodo de nueve temporadas, además de encontrarlo responsable de la mayoría de los cargos relacionados con su cooperación durante la investigación.

El procedimiento se relaciona con acusaciones presentadas por la Premier League en febrero de 2023 y correspondientes al periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. El expediente involucró 115 cargos y requirió una investigación que se prolongó durante varios años antes de llegar a la resolución de la comisión independiente.

¿De qué fue declarado culpable el Manchester City?

Entre las conclusiones de la comisión aparecen señalamientos relacionados con información financiera incorrecta, contratos comerciales considerados irregulares y la presentación de datos que, según la resolución, no reflejaban de manera adecuada la situación económica del club.

La Premier League sostiene que el Manchester City utilizó acuerdos comerciales que permitieron incrementar artificialmente sus ingresos y disminuir sus costos registrados. De acuerdo con la resolución difundida por la liga, esas operaciones habrían reducido los costos reportados en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado.

El expediente también contempla cuestiones relacionadas con las normas económicas de la Premier League y la UEFA. La liga señaló que, de haberse presentado las cifras que consideró reales, el club habría incumplido de manera significativa los controles financieros aplicables durante esos años.

Otro de los puntos señalados corresponde a la cooperación del Manchester City con la investigación. La comisión concluyó que el club fue responsable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de colaboración con el proceso llevado a cabo por la Premier League.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

Por ahora, el Manchester City todavía no tiene una sanción definitiva por este procedimiento. La comisión deberá establecer cuál será la medida correspondiente después del fallo sobre las infracciones financieras. Entre las posibilidades contempladas dentro del reglamento se encuentran una multa económica, una deducción de puntos o medidas disciplinarias de mayor alcance.

El club, por su parte, rechazó las conclusiones de la comisión y manifestó su desacuerdo con el fallo. Manchester City confirmó que recurrirá la decisión y sostiene que existen elementos para cuestionar las conclusiones alcanzadas durante el procedimiento.

El plazo establecido para presentar la apelación vence el próximo 2 de octubre de 2026. Por ello, el proceso todavía no está cerrado y la resolución sobre las posibles sanciones dependerá de las siguientes etapas del procedimiento.