Rescatan dos embarcaciones con seis tripulantes varados en altamar a 148 kilómetros de la costa de Progreso

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) auxilió a seis tripulantes de dos embarcaciones que presentaron fallas mecánicas en sus motores mientras navegaban al oeste de Progreso, Yucatán, por lo que ambas fueron remolcadas para evitar riesgos a la navegación.

La operación fue realizada por elementos de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Yucalpetén, perteneciente a la Novena Zona Naval, como parte de las acciones para salvaguardar la vida humana en el mar.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Semar, la primera intervención ocurrió cuando personal naval localizó a la embarcación “Pixico 7”, que se encontraba a aproximadamente 80 millas náuticas (148 kilómetros) al oeste de Progreso, debido a una falla mecánica en su motor.

A bordo viajaban tres personas, quienes fueron auxiliadas por los elementos navales. Durante las labores de remolque, el personal de la Armada avistó otra embarcación que también se encontraba con problemas mecánicos.

Se trataba de la “Richard IV”, en la que viajaban otros tres tripulantes, quienes también requirieron apoyo debido a la falla en el motor.

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Personal de Sanidad Naval realizó una valoración médica a los seis tripulantes involucrados en ambas situaciones y determinó que se encontraban en buen estado de salud.

Debido a que las dos embarcaciones representaban un riesgo para la navegación al permanecer con fallas mecánicas en el mar, la Armada de México coordinó su remolque.

Finalmente, ambas embarcaciones fueron entregadas a sus respectivos patrones, quienes se encargarían de concentrarlas en el puerto de Celestún, Yucatán.