La comediante Olga Sana preocupa al revelar que el cáncer regreso tras once años

Recientemente, la actriz y comediante, Bettyna Salazar, famosa en el mundo del espectáculo por el nombre de su personaje "Olga Sana", reveló que nuevamente se encuentra pasando por fuertes complicaciones de salud que afectan su vida diaria.

De acuerdo con lo que comentó la famosa, los médicos especialistas le encontraron una ‘bolita’ en su seno izquierdo, por lo que tuvo que hacerse varios estudios, entre ellos una biopsia, tras conocer los resultados “Olga Sana” compartió sus resultados.

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¿Cuál es el estado de salud de “Olga Sana”?

La conductora decidió compartir con su público y con sus más cercanos que tras los estudios que se hizo, el cáncer volvió, recordemos que hace once años, “Olga Sana” enfrentó una fuerte batalla contra el cáncer de mama, el cual en ese momento logró vencer.

Por medio de un comunicado que compartió el lunes 28 de septiembre, “Olga Sana” reveló el proceso al que se había sometido y el resultado, también se ha tomado un momento para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido.

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"El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo"

Además, compartió que se someterá a una mastectomía, también ha comentado que esto fue descubierto a tiempo, por lo que ella se encuentra bastante tranquila.

"Voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo"

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