Agua a cuentagotas para 80 familias del barrio de Santa Ana; Una semana sin agua

Alrededor de 80 familias de las calles Querétaro, Ecuador y la avenida Luis Donaldo Colosio, en el barrio Santa Ana, llevan una semana con problemas en el suministro de agua potable, situación que los vecinos atribuyen a una posible obstrucción en las tuberías.

Los habitantes señalaron que el problema no afecta a todas las calles de la zona, ya que en otras vialidades el servicio continúa con normalidad. Por ello, consideran que la falla podría estar relacionada con las condiciones de la antigua red de distribución.

De acuerdo con los vecinos, una situación similar se presentó hace aproximadamente dos meses y fue reportada al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC). Sin embargo, aseguraron que hasta ahora no han recibido una solución.

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“Desde hace una semana tenemos el problema de escasez de agua en este sector, que comprende desde la avenida Colosio hasta las calles Querétaro y Ecuador. No nos llega el servicio y, cuando sale un poco, aprovechamos para llenar las cubetas”, manifestó Carlos Chuc.

Regina Pérez, vecina del sector, consideró que las tuberías podrían estar obstruidas, ya que el problema no se presenta en todo el barrio.

“Para mí debe ser que están tapadas las tuberías, porque no todo Santa Ana está sin agua. En las demás calles sí llega, pero del lado de la avenida Colosio no. Ojalá las autoridades del Ayuntamiento de Campeche nos atiendan y revisen cuál es el problema”, señaló.

Los habitantes indicaron que la falta de agua representa una dificultad mayor durante los días de calor, por lo que han tenido que almacenar el poco líquido que llega a sus viviendas. También aprovechan el agua de lluvia que cae de los techos para realizar algunas actividades domésticas.

Los vecinos señalaron que la situación es similar a la ocurrida meses atrás en la colonia Tomás Aznar, donde también se reportaron cortes constantes en el suministro, presuntamente relacionados con el mal estado de las tuberías y fallas en los sistemas de bombeo.

A este problema se suman los apagones que, según los habitantes, continúan presentándose en el sector cada vez que llueve o se registra alguna tormenta eléctrica.

Explicaron que hace unas semanas personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó trabajos para rehabilitar el servicio, luego de una falla ocasionada, según los vecinos, por líneas que hacían contacto con un poste metálico del alumbrado público.

“Pusieron remaches en varias líneas que no quedaron bien. Hicieron remedios en lugar de colocar nuevas líneas y desde entonces el servicio no quedó al cien por ciento”, agregó Carlos Chuc.

Los habitantes pidieron nuevamente la intervención de las autoridades para revisar tanto la red de agua potable como el suministro de energía eléctrica.