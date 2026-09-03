Huracán Marie pone en alerta a Baja California Sur: suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución

El avance del Huracán Marie, actualmente en categoría 1 dentro de la escala Saffir-Simpson, mantiene en máxima vigilancia a las autoridades de Protección Civil en el Océano Pacífico.

Su amplia circulación ciclónica impactará de manera directa al noroeste del país, provocando lluvias puntuales intensas, fuertísimo oleaje y rachas de viento sostenidas de hasta 140 kilómetros por hora en la península de Baja California.

Ante la inminente llegada del meteoro, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reforzaron las medidas de mitigación de riesgo.

Como acción prioritaria para salvaguardar a la comunidad escolar, el gobierno estatal determinó la suspensión total de clases en los municipios de Los Cabos y Ciudad Constitución.

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Impacto meteorológico del huracán Marie y zonas afectadas

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, el centro del ciclón se localiza a poco más de 600 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Se prevé que el fenómeno genere precipitaciones de gran magnitud en territorio sudcaliforniano, además de chubascos y lluvias moderadas en la zona septentrional de Baja California.

Por otra parte, la interacción del huracán con el monzón mexicano y el paso paulatino de las ondas tropicales 35 y 36 detonará un escenario de lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del occidente, centro y norte del país, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Michoacán.

#ComunicadoCNPC📄 | Autoridades mantienen monitoreo permanente de condiciones atmosféricas y refuerzan acciones preventivas para proteger a la población



✔️CNPC exhorta a la población a mantenerse alerta y tomar previsiones por la continuidad de lluvias y altas temperaturas. pic.twitter.com/9CjKC3rQpU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

Recomendaciones de Protección Civil y medidas preventivas

La CNPC exhortó a la población civil a seguir de manera estricta las indicaciones operativas:

Suspensión de actividades marítimas: Respetar los señalamientos de Capitanía de Puerto y evitar el ingreso al mar en zonas turísticas o de pesca.

Respetar los señalamientos de Capitanía de Puerto y evitar el ingreso al mar en zonas turísticas o de pesca. Autoprotección en vialidades: Reducir la velocidad al conducir, encender luces intermitentes y evitar atravesar cauces de ríos, arroyos o zonas propensas a inundación.

Reducir la velocidad al conducir, encender luces intermitentes y evitar atravesar cauces de ríos, arroyos o zonas propensas a inundación. Plan Familiar y mochila de emergencia: Tener a la mano documentos esenciales, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías de repuesto y suministros de agua potable.

Tener a la mano documentos esenciales, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías de repuesto y suministros de agua potable. Onda de calor persistente: A pesar de las precipitaciones, se advierte que persistirán altas temperaturas en el noreste y litorales, por lo que se pide evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse adecuadamente.

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