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Huracán Marie pone en alerta a Baja California Sur: suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución

La CNPC alerta por el Huracán Marie categoría 1 en el Pacífico. Se confirman suspensión de clases en Los Cabos y lluvias intensas en diversos estados de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de sept de 2026

1 min

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De acuerdo con el reporte oficial del SMN, el centro del ciclón se localiza a poco más de 600 kilómetros al suroeste de Baja California Sur
De acuerdo con el reporte oficial del SMN, el centro del ciclón se localiza a poco más de 600 kilómetros al suroeste de Baja California Sur / Cuartoscuro

El avance del Huracán Marie, actualmente en categoría 1 dentro de la escala Saffir-Simpson, mantiene en máxima vigilancia a las autoridades de Protección Civil en el Océano Pacífico.

Su amplia circulación ciclónica impactará de manera directa al noroeste del país, provocando lluvias puntuales intensas, fuertísimo oleaje y rachas de viento sostenidas de hasta 140 kilómetros por hora en la península de Baja California.

Ante la inminente llegada del meteoro, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reforzaron las medidas de mitigación de riesgo.

Como acción prioritaria para salvaguardar a la comunidad escolar, el gobierno estatal determinó la suspensión total de clases en los municipios de Los Cabos y Ciudad Constitución.

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Impacto meteorológico del huracán Marie y zonas afectadas

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, el centro del ciclón se localiza a poco más de 600 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

Se prevé que el fenómeno genere precipitaciones de gran magnitud en territorio sudcaliforniano, además de chubascos y lluvias moderadas en la zona septentrional de Baja California.

Por otra parte, la interacción del huracán con el monzón mexicano y el paso paulatino de las ondas tropicales 35 y 36 detonará un escenario de lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del occidente, centro y norte del país, como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Michoacán.

Recomendaciones de Protección Civil y medidas preventivas

La CNPC exhortó a la población civil a seguir de manera estricta las indicaciones operativas:

  • Suspensión de actividades marítimas: Respetar los señalamientos de Capitanía de Puerto y evitar el ingreso al mar en zonas turísticas o de pesca.
  • Autoprotección en vialidades: Reducir la velocidad al conducir, encender luces intermitentes y evitar atravesar cauces de ríos, arroyos o zonas propensas a inundación.
  • Plan Familiar y mochila de emergencia: Tener a la mano documentos esenciales, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías de repuesto y suministros de agua potable.
  • Onda de calor persistente: A pesar de las precipitaciones, se advierte que persistirán altas temperaturas en el noreste y litorales, por lo que se pide evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse adecuadamente.

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