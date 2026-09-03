Oktoberfest Yucatán celebrará 20 años en Mérida con cerveza alemana, comida y música

Los boletos para el vigésimo aniversario del Oktoberfest Yucatán ya están a la venta. El evento se realizará del 9 al 11 de octubre en la unidad deportiva del Rogers Hall, en el Anillo Periférico de Mérida. Los organizadores esperan recibir a unas 10 mil personas durante los tres días.

El cónsul honorario de la República Federal de Alemania y miembro del Comité Organizador, Wolfgang Kresse González, informó que la celebración busca ofrecer “un pedacito de Baviera”, región ubicada al sur del país germano, mediante sus trajes tradicionales, gastronomía, cervezas y folclor.

En esta edición participarán seis marcas de cerveza de Alemania, además ofrecerán una amplia oferta de platillos alemanes y fusiones con guisos yucatecos. También habrá presentaciones de artistas alemanes y mexicanos, en un ambiente que los organizadores calificaron como familiar y seguro.

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Debido al grado de alcohol de las bebidas, se recomendó a los asistentes utilizar plataformas de transporte o taxis para trasladarse al evento y regresar a sus domicilios. Para las familias que acudan en automóvil habrá estacionamiento gratuito.

Gerardo Sánchez Puigserver, organizador del evento, señaló que el Oktoberfest crece año con año y que en esta ocasión esperan superar los 10 mil asistentes durante los tres días.

El viernes 9 de octubre estará abierto de 14:00 a 1:00 horas del sábado; el sábado, de 12:00 a 1:00 horas del domingo, y el domingo, de 12:00 a 20:00 horas.

La preventa de boletos comenzó ayer y estará vigente hasta el 2 de octubre. El costo general es de 195 pesos, más comisiones por servicio; para niños y niñas de cuatro años en adelante será de 100 pesos, y para jóvenes de hasta 18 años, de 150 pesos, también más comisiones.

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¿Cómo surgió?

La celebración se realiza desde 1810. Surgió con motivo de la boda del príncipe Luis de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Actualmente reúne a cerca de ocho millones de personas en Alemania. En Yucatán, el Oktoberfest ha incrementado cada año su número de visitantes.

El primero en Mérida se realizó en EL 2003, en San Antonio Cucul. En tres ocasiones fue suspendido: una por un huracán (sólo pudo realizarse durante un sábado) en el sitio donde actualmente se encuentra Plaza Sendero, y en el 2021 y el 2022 debido a la pandemia de COVID-19.