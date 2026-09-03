Ruta 27 Puente Nichupté de MOBI: Estas son las tarifas y hasta que día se podrá viajar gratis

El día de ayer la Ruta 27 Puente Nichupté inició oficialmente sus operaciones en Cancún como parte del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), con un recorrido de 64.9 kilómetros que conectará un total de 155 colonias con la Zona Hotelera y beneficiará a más de 156 mil personas.

Este nuevo servicio operará inicialmente con 16 autobuses Taruk, con capacidad de hasta 80 pasajeros cada uno y reducirá hasta 50 minutos los tiempos de traslado en ciertos recorridos.

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Viajes gratuitos hasta el 13 de septiembre

Como parte del inicio de operaciones, los usuarios podrán utilizar la Ruta 27 Puente Nichupté sin costo del 2 al 13 de septiembre.

Horarios

El servicio operará de 5:30 de la mañana a 2:00 de la madrugada, con frecuencias de hasta siete minutos en horas pico.

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Tarifas

Posteriormente se aplicarán las tarifas establecidas por MOBI, incluyendo una Tarifa Social de 10 pesos para estudiantes y personas adultas mayores, mientras que las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito de manera permanente.

Incluye 95 paraderos oficiales en Cancún, de los cuales 69 cuentan con señalética y 26 con parabús, además de un Centro de Control y Monitoreo que permite supervisar en tiempo real la ubicación de las unidades y la operación del servicio.