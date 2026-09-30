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¿Cómo se dice 'gol' y 'futbol' en coreano?

Dos palabras universales que todo mundo sabe qué significan sin tener que buscar una enciclopedia o tener que ir a Google a buscarla.

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

1 min

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¿Cómo se dice gol y futbol en coreano? Clase express para que sepas y lo digas bien.
¿Cómo se dice gol y futbol en coreano? Clase express para que sepas y lo digas bien. / Foto: Cuarto Oscuro

Es cierto que la euforia por el Mundial de la FIFA 2026 ya tiene más de dos meses que acabó, luego del título de España sobre Argentina en la gran final el pasado 19 de julio, sin embargo durante la fiesta en México, Estados Unidos y Canadá hubieron cosas y enseñanzas que se quedaron para toda la vida.

Una de las grandes aportaciones que el Mundial nos dejó como país sede fue el conocer un poco de los coreanos y su idioma, pues durante la justa, fue Jalisco la base de los asiáticos y donde “vivieron” alguna semanas.

¿Cómo se dice gol y futbol en coreano?

Entre el cruce de culturas e idiomas hay dos palabras en particular que los mexicanos siempre se preguntaron: ¿Cómo se dice “gol” y “futbol” en coreano? Y aquí te lo contamos.

Es cierto que para nuestra cultura escuchar y leer coreano es como una misión imposible, sin embargo no es tan complicado como parece. Hay que entender que en Corea tienen costumbres completamente diferentes a las de occidente, peroal familiarizarte con ellos podrás darte cuenta que no es tan difícil.

Aquí te decimos cpómo se dicen las pabras más importantes de todo evento futbolero:

Gol = 목표  = se dice “mogpyo”

Futbol = 축구 = se dice “chuggu o chukgu”

Así se dice "gol" y "futbol" en coreano.
Así se dice "gol" y "futbol" en coreano. / Foto: Por Esto!

Dos palabras universales que toda persona conoce sin tener que leer un diccionario, pero que siempre quiere aprenderlas a decir en otro idioma. ¿Qué palabras o ideas te gustarían conocer y saber cómo se dicen en otros idiomas?

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