Jorge Kahwagi y el amor por el bisturí que le cambió el rostro

En las últimas horas, el nombre del exboxeador Jorge Kahwagi volvió a ser parte de la conversación noticiosa, luego de su retiro del cuadrilátero y de la vida política. Esto, luego de que fue llamado a juicio en Quintana Roo, pero sin duda un aspecto que llama mucho la atención es su impresionante cambio físico que ha tenido.

A unos meses de que cumpla 56 años de edad, Jorge Kahwagi Macari es un personaje mexicano que ha sido foco de varios escándalos relacionados con la farándula, violencia familiar e incluso, despojo.

A lo largo de su carrera profesional, el boxeador se retiró con 12 peleas invictas, lo que causó polémica, ya que los expertos aseguraban que siempre peleaba con personajes con nivel bajo, pero el momento más 'sorpresivo' fue venció a su rival en 40 segundos.

Ramón Olivas duró 40 segundos. Después de la chicharra de inicio quedó tendido en la lona con un golpe en la mandíbula, lo que fue suficiente para un nocaut.

Pero más allá de su pelea fugas, ese momento fue icónico, ya que el boxeador subió al ring con un cambio físico irreconocible, con más pectoral de lo habitual, hombres muy prolongados, que acompañaban a una cara intervenida con el bisturí.

Tal parece que al exdiputado por Nueva Alianza le agarró el gusto por las operaciones estéticas, mismas que hicieran que de un cambio muy drástico, nada quedó de lo que era cuando era joven.

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